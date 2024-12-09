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社會 社會焦點 保障人權

毒品通緝犯搜刮機車置物箱財物　突癱軟倒地送醫不治

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區日前有一名男子，被民眾發現倒臥在三民路二段巷內，民眾以為發生交通事故，立即報警處理，經警方查詢，發現男子不僅為毒品通緝犯，調閱監視器還發現，男子在翻動停在路邊的機車置物箱，隨後就倒臥在地。男子送醫急救後宣告不治，警方初步排除有外力介入。

▲毒品通緝的陳男，日前清晨翻動路邊機車車廂，突然癱軟倒地送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲毒品通緝的陳男，日前清晨翻動路邊機車置物箱，突然癱軟倒地送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上個月（11）被士林地檢署發布毒品通緝的44歲陳姓男子，平時居無定所也無固定工作。前天（7日）凌晨4時許，陳男在板橋三民路二段巷內閒晃，還不時翻動路旁機車置物箱，疑似企圖下手行竊，但陳男翻到一半時，突然癱軟倒地，隨即失去意識，經過的婦人發現，以為發生車禍，立即撥打110通報警方。

▲毒品通緝的陳男，日前清晨翻動路邊機車車廂，突然癱軟倒地送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲救護人員抵達，將陳男送醫後仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，發現男子並無明顯外傷，救護人員到場，立即對其施予CPR，並送往醫院急救，經搶救後仍宣告不治。警方在現場採驗、調閱監視器，初步排除有外力介入，疑似為急性病症導致，但仍待檢察官司法相驗，以釐清真正死亡原因。

▲毒品通緝的陳男，日前清晨翻動路邊機車車廂，突然癱軟倒地送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男走進巷內，隨機翻動路邊機車坐墊。（圖／記者陸運陞翻攝）

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