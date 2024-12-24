遭陳其邁爆稱「財劃法不會過」　柯志恩：綠黨團上週衝議場導致

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立院20日挑燈夜戰三讀通過《財劃法》修正草案，未來中央須多釋出3753億給各縣市，後續爭議仍持續延燒。民進黨高雄市長陳其邁今（24日）公開抱怨，國民黨立委柯志恩在《財劃法》通過前，曾當面告訴他「這個會期不會通過」，但最終仍強行通過，「這個是失信於我」。柯則回應，立院情況瞬息萬變，民進黨立院黨團上周四晚上突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，造成今天的結果。

陳其邁透露，12月11日晚上在行程中碰到柯志恩，對方親口說，「這個會期財劃法不會通過」，朝野還有討論時間，能討論一個比較好的版本，未料20日立法院院會就突然變更近4個版本，也沒有經過討論，就強行通過法案。

陳其邁直言，柯志恩身為國民黨的政策會執行長，都已經跟他講，這個還有討論的餘地，「我覺得這個是失信於我」，假如有什麼情勢變更，理論上也應該告知，讓他有更多時間因應，他對此表示非常遺憾。

陳其邁進一步指出，高雄市在這次增加245億、增加49％，台北市增加416億、增加59.8％，416億是比原來首都加給3％的246億還要多將近2倍以上，柯志恩當時也說這個3％不合理，但增加到416億，豈不是更不合理嗎？怎麼在立法院討論時都沒有表示異議呢？不是應該要有更多時間把對於平衡南北差距，以及縮短城鄉差距的版本，好好的來做討論嗎？

陳其邁強調，如果還有更多時間表達意見，自己也會親自去立法院參與討論，「但我沒有表達意見的機會啊」，本來是預計明年才會討論，現在不曉得什麼因素介入，突然又馬上急著要通過，「我想個人事小，但是城市的發展是很重要的」。

柯志恩對此回應，財劃法何時通過，都是黨的最高層決定期程，且立院情勢瞬息萬變，大家一直希望朝野能夠有更多協商討論空間，但沒想到上周四晚上，民進黨立院黨團，突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面。