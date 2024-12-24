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國道計程收費滿10年　eTag自動儲值勝過超商

▲遠通電收etc。（圖／遠通電收提供）

▲國道計程收費滿10年。（資料圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

國道計程收費滿10年，遠通電收公布委外調查，eTag用戶滿意度達97%，其中採銀行「eTag自動儲值」比例達44.3%，勝過超商儲值的42.3%。

國道計程收費今(113)年屆滿十周年，遠通電收委託德明財經科技大學進行調查，結果顯示eTag用戶滿意度達97%。調查也發現，「查詢」及「儲值」服務最受好評，滿意度分別達98.3%與97.2%；「申辦」及「繳費」服務亦獲得95.9%和95.4%的認同。

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調查進一步分析通行費儲值通路，有44.3%的eTag用戶使用「銀行自動儲值」，領先「超商」的42.3%，是用路人最青睞的儲值方式。

遠通電收表示，為降低用路人因補繳或逾期繳費、甚至受罰所帶來的不便，公司持續推出創新服務，包括「通行費、停車費累兌點數」、「全台eTag路邊停車扣繳」及「ETC企業客戶全台路邊停車費統一代繳」等，鼓勵用路人及企業客戶申辦eTag並啟用自動儲值功能，提升行車便利性與服務體驗。

此外，遠通電收表示，近期針對企業客戶推出「ETC企業客戶全台路邊停車費統一代繳服務」，只需透過Line@辦理，便可於平台自助填寫公務車車號，系統將自動扣繳全台路邊停車費，大幅降低財務人員逐筆持單繳費及對帳的負擔，並有效避免逾期罰款的風險。

遠通電收也在高公局督促下更新設備，並導入數位科技優化系統，包括因應劇烈天候挑戰，遠通電收於11個 ETC收費站點設置微型氣象站，結合AI模型預測天氣，協助維運團隊高效派工與查修，確保設備穩定運作。同時，運用AI精進eTag偵測與車牌辨識技術，進一步提升收費準確性，確保用路人權益。

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