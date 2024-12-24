離家僅500m！17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

▲北市麥當勞1名離職女員工疑遭主管性侵後輕生。（示意圖／Unsplash）

記者劉人豪／台北報導

北市麥當勞傳出主管性侵案，導致17歲少女輕生，台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管，檢警也已經展開調查。少女母親說，家裡經濟不好，女兒選擇在離家僅約500公尺距離的麥當勞打工，女兒遭性侵報案後才讓她知道這件事情，11月時女兒說「媽媽我去全家」後就失蹤，沒想到過沒幾天再次見到已是冰冷遺體。

該名母親在Threads發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」；她指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。並指出，女兒最終選擇離職並報警，隨後也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管。

▲少女今年3月前往婦幼隊報案，由士林分局受理並積極展開調查偵辦，5月移送士林地檢署偵辦。（圖／家屬提供，下同）

少女母親向《ETtoday新聞雲》指出，2022年8月女兒到離家近的麥當勞應徵工讀生，距離僅約500公尺左右，一開始裡面排班的主管對她很好，後來漸漸開始會用手戳她的腰，16歲的女兒單純以為只是在玩，想說主管對她那麼好應該不會對她怎樣，後來開始變本加厲襲胸摸臀到後面指侵，女兒拒絕很多次，但是力氣沒有對方大，一直在忍耐因為家裡經濟不好，慢慢的女兒就放棄掙扎也罹患了憂鬱症。

少女母親表示，後來女兒受不了每天內心的痛決定要辭職，但是主管不簽，之後女兒故意不去上班，主管才簽離職單，隨後在朋友的鼓勵下才去報警，報完警才敢讓她知道這件事。但是一切都已經太慢，女兒罹患憂鬱症跟人格分裂症，還把頭髮越剪越短最後變成男生頭，想說這樣在新的工作就不會被性侵，但女兒沒想到主管一直打電話給她，一直問女兒是發生什麼事情，導致他為什麼要去做筆錄，因此影響到情緒影響到新工作，做三個月就被開除。

少女母親說，女兒11月4日講「媽媽我去全家」後就失蹤，隔天去報警說女兒不見了，透過耳機定位看位置在河的中央，消防在7日早上找到遺體，再見已是冰冷遺體崩潰大哭，「檢查官那邊我們根本不知道進度到哪，請法服律師問只說還在調查中」，懷疑該名主管是富二代，才讓調查進度緩慢。

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