2174座國道橋梁補強達「大震不倒」耐震能力　剩256座拼完工

▲高公局說明國道橋梁耐震補強進度。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高公局轄管國道橋梁2430座，平均橋齡已26年，為提升行車安全及延長橋梁壽命，高公局推動橋梁耐震補強達9成，2174座已提升至「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震能力，此外，剩256座仍待完成。

國道橋梁依據當時交通部頒最新規範辦理設計，不同時期橋梁所依據設計規範不同，具有不同耐震能力。民國88年發生921大地震後，89年政府重新檢討地震力需求後修訂橋梁耐震規範，高公局也啟動檢核評估高速公路橋梁結構之耐震能力，對於未達89年橋梁耐震規範之橋梁進行補強。

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目前高公局轄管國道橋梁共2,430座，平均橋齡約26年。高公局表示，921大地震後，高公局即展開橋梁耐洪與耐震能力提升工作，截至113年12月已累計完成近9成，2,174座橋梁耐震完成補強，其餘需補強橋梁，亦陸續發包施工中，完工後全部國道橋梁除可達成耐震補強目標外，對評估耐洪能力不足之橋梁亦一併改善，以提供用路人更安全的用路環境。

其中高公局自105年起展開最後1182座橋梁耐震補強設計工作，並陸續發包施工，迄今尚未完成補強之橋梁僅餘256座。

▲國道橋梁耐震補強情況。（圖／高公局提供）

高公局表示，橋梁耐震補強除納入橋墩韌性要求外，亦納入上部結構隔震與消能設計，以滿足「小震不壞、中震可修、大震不倒」之耐震補強設計理念。

高公局指出，橋梁耐震性能提升同時，亦因應極端氣候變遷可能造成之天然災害，以「橋河共治」之理念，進行橋梁耐洪性能提升，如國道1號大安溪橋、中沙大橋、石龜溪橋等，並建置國道橋梁管理系統，針對每座橋梁的基本資料，建立完整的全生命週期管理紀錄。