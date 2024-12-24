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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍推財劃法「懲罰高雄」　黃捷揭真相嗆柯志恩：你來選舉走著瞧

▲立委黃捷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

財劃法三讀，民進黨立委黃捷24日痛批，國民黨不斷在地方造謠，說修法對高雄有多好、可以多拿到245億，但其實高雄市是全國財源增幅最低的城市，「敬告主導修法的國民黨柯志恩委員，如果你要來高雄選舉，我們走著瞧！」

根據三讀通過的財劃法修正草案，未來中央須多釋出3753億給各縣市，除了衝擊中央財政彈性跟韌性，更因分配指標偏重藍營執政縣市，且財權、事權未一併考量，遭到質疑。

黃捷指出，國民黨用詐騙話術告訴高雄鄉親《財劃法》有多好，但事實是，高雄拿50塊，大家都拿100塊，「你可以喝湯不好嗎？但其實別人都在吃肉，啃得連骨頭都不剩，你只有喝湯的份。」

黃捷指出，高雄招商有成，去年營業額4.5兆，今年可望到6兆，高雄也引來台積電、默克、輝達、英特格等國際大廠，更有非常多世界級演唱會，就是要告訴大家，高雄是全台最有競爭力的城市，結果，這次營業總額的權重，五成變成三成，真的非常不公平。

黃捷說，高雄如此努力，卻還要被國民黨懲罰，只因在他們的政黨利益中，南部就是次等公民。懇請所有高雄人，一起關注這次財劃法的修法。裡面的指標權重都是重北輕南、踐踏高雄，真的吞不下這口氣。同時也請大家告訴柯志恩，「如果你來到高雄，我們走著瞧。」

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