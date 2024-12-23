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藍綠縣市喊續辦「班班喝鮮奶」　農業部：回歸本業照顧酪農

▲農業部長陳駿季說明公糧收購新制。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳駿季回應「班班喝鮮奶」停辦爭議，表示將回歸本業幫助酪農。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策紛擾數月，行政院上周四突宣布下學期全面停辦，引發各縣市政府譁然，不分藍綠縣市紛紛表態將續推，希望中央提供經費補助。農業部長陳駿季今（23）日回應，一個好的政策應該中央和地方合作，但各縣市意見太分歧，也找不到最好的方式，只好宣布暫停，農業部將回到本業，幫助酪農進行產業升級。

「班班喝鮮奶」從9月底上路以來，引發校園行政爆量、保久乳大缺貨、冷鏈配送問題等爭議，農業部本月10日才找各縣市討論下學期政策調整方向，行政院卻突然在上周四宣布全面停辦，各界錯愕。目前包括雙北、嘉義、雲林、台南等縣市均表態希望能夠續推，將向中央爭取經費。

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陳駿季今接受媒體聯訪表示，之前調查各縣市推動意願時，幾乎所有縣市都支持中央續辦，希望由中央負責處理鮮乳券、數位卡等作業，可是當中央面對所有縣市時，22縣市又都有不同的意見跟想法，而且都希望中央去辦理，但一個好的政策應該是中央跟地方，以及學校端共同合作推動，政策才能走得順利，因為意見太分歧，又找不到最好的方式，只好宣布停辦。

媒體追問是否願意提供地方經費，陳駿季並未正面回應，僅說在中央推動國產鮮乳進校園前，已經有14個縣市推動，希望地方政府在原來的想法下持續辦理，至於農業部將回歸本業，幫助酪農進行產業升級。

陳駿季表示，目前農業部最關注的是如何協助酪農產業，這周已開始在產區跟酪農業者座談，未來將協助小農品牌建立、打進市場通路，另外也會進行養牛產業升級，包括生產端設備改善、加強國產鮮乳標示，以利市場區隔，以及輔導酪農開發乳品加工產品等，會持續跟各產區座談訂定輔導措施。

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