就要讓孩子讀外僑學校！家長撒錢不眨眼　90萬買非洲「發霉護照」

▲長榮國際移民代辦公司負責人賴雲萍，涉嫌涉賣偽造的過期發霉護照遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

代辦外僑學校入學資格的長榮移民公司，涉嫌從2018年起，取得已經廢棄不用的非洲幾內亞比索共和國護照，幫有意栽培孩子的台灣父母辦理外僑學校入學申請，其中部分護照老舊發霉，還有缺頁，長榮移民至少賣出7本護照，獲利近400萬元，有4名學童順利申請入學，台北地檢署24日依詐欺等罪起訴負責人賴雲萍。

根據教育部規定，只有外籍人士子弟才能在台灣念外僑學校，也就是必須持有外國護照，才有就讀外僑學校的資格，為了爭取讓孩子從小接受國際級的教育，不少家長費盡心力，要幫孩子取得外僑資格。

起訴指出，長榮移民公司從1995年起經營移民代辦業務，2018年見台灣與布吉納法索斷交後，國內仍有就讀外僑學校的需求，因此透過LINE聯繫上自稱「Daniel王」的不名人士，希望取得西非國家幾內亞比索共和國的護照，以維持公司業務。

但是Daniel王提供的護照，都是早在2013年就失效的幾內亞比索AAIN開頭護照，與現行的幾內亞比索所使用CEDEAO(西非國家經濟共同體)版本不同，且幾內亞比索只有依親、居留等移民管道，沒有開放投資移民，賴雲萍明知從未碰面的Daniel王提供的護照有問題，仍指示不知情的子女與業務對外招攬生意。

有家長依照業者指示匯款美金、新台幣後，取得幾內亞比索的過期護照後，抱怨「太臭了」、「發霉」、「缺頁」，賴雲萍還會跟Daniel王要求「為什麼不淘汰(發霉護照)」、「盡可能不要用發霉護照」。

檢察官指揮警調追查，前後至少有7組家長誤信護照真實性，花了新台幣30萬到90萬元不等，購買這些來路不明的假護照，其中有4組分別為孩子申請進入台北、高雄的外僑學校就讀，估計賴雲萍靠賣偽造護照獲利近400萬元，涉嫌觸犯詐欺取財、形式偽造特種文書等罪，因此依法將賴雲萍提起公訴，並另案追查疑為新加坡籍的「Daniel王」身分及下落。