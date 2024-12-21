大學生淪詐團監控手日薪破萬！還斜槓暴力討債　砍人丟包醫院

▲一名林姓大學生休學，加入詐團擔任監控手，去年更涉入台北一起殺人未遂案件。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

一名年僅19歲林姓大學生休學後不學好，竟加入名為「茶魔」、「魔鬼藏在細節裡」的詐團，又跳槽到「雷洛3.0」擔任監控手。今年7月林男被指示前往一間咖啡廳，查看車手與被害人是否有完成交款，殊不知警方也在場看在眼裡，被警方當街攔車逮捕，被判刑9月。不只如此，林去年還捲入「台北斧頭幫」擄人砍殺丟包案。

第六警分局說，一名謝姓被害人在臉書瀏覽貼文時，發現有主打「快速投資致富」的廣告，點入後便加入某投資操盤群組，實際上該群組是詐團所設立，謝陸續匯款160萬元。

▲謝男（紅衣）與游姓車手（白衣）面交，全程由林男負責監控，但警方也在現場埋伏，圖為警方視角。（圖／記者許權毅翻攝）



詐團見謝男上當後，食髓知味，便安排車手假冒「立泰投資公司」人員，前往台中一間咖啡廳與謝男再度交易，想要再收款300萬元，好險該次行動為謝男與警方配合，刻意設下的陷阱，員警也在咖啡廳內埋伏蒐證。

經警方監控，現場有一名游男擔任取款車手、鄭男擔任車手頭，已從大學休學的林姓男子則是擔任該案監控手，到現場拍攝照片，確定是否有2人在現場交易，並且回報給群組「雷洛3.0」。

警方見時機成熟，立即上前逮人，使用車輛前後將林男車輛包夾，並且將人逮捕。林男否認是監控手，還抱怨原本想將車子靠邊停，警方作法太危險。林男後續供出，是到現場查看被害人與車手有無在場，一天工作就可破萬，蠻輕鬆的。

▲警方在蒐證完畢後，當街逮人。（圖／記者許權毅翻攝）



林男因2度加入詐團，被依照詐欺取財未遂罪，判處9月徒刑。

不只如此，林男在去年9月還涉入台北士林一起殺人未遂案件。判決書指出，林男加入以許男為首的詐債集團，因一名范男積欠賭債，該夥共9人，在北市士林區一間速食店前圍堵范男，9人分別持斧頭、西瓜刀、球棒等到場，並由其中一人持西瓜刀猛砍范男，再將人押至一間招待所。

林男等人見范男大失血、意識模糊，趕緊將范男載至新光醫院，由范男自行爬下車就醫，該殺人未遂案件仍在士林地方法院審理中。