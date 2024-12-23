硅谷老闆想請周杰倫赴美演唱　2男女冒名詐1500萬！1起訴1通緝

▲周杰倫遭冒名向美國公司佯稱，可跨海到加州舉辦演唱會，並詐騙1500萬元。（資料照／杰威爾提供）

記者劉昌松／台北報導

台北呂姓男子與龍姓女子涉嫌聯手詐騙，佯稱取得杰威爾授權，可在美國舉辦周杰倫演唱會，龍女遭質疑可信度，竟假冒周杰倫(JAY CHOU)名義發電子郵件，痛批中間人不值得信任，藉此向投資人詐得近50萬美元(約新台幣1500萬元)，台北地檢署調查，杰威爾從一開始就拒絕授權海外表演，依詐欺等罪起訴呂男，另通緝逃匿美國的龍女。

檢方查出，呂男與龍女都曾有舉辦校園演唱會等中小型展演的經歷，2019年間，透過中間人介紹，以大無限公司負責人的身分，認識了美國加州硅谷高創俱樂部的老闆，大陸籍的硅谷老闆希望請周杰倫等大咖歌手，為公司辦個盛大的尾牙或者演唱會，龍女自稱與周杰倫熟識，答應協調演出。

硅谷老闆得知有機會一睹明星風采，用微信與呂男、龍女組成3人小群，不斷為演唱會籌辦交換進度意見，龍女甚至出示假的授權書，佯稱已經獲得周杰倫同意，正在商借聖荷西等處的表演場地，老闆不疑有他，先後給了美金支票16萬元、32萬元。

因為剛好遇上新冠疫情，呂男和龍女藉機表示檔期延後，硅谷老闆則接到1封自稱「JAY CHOU」周杰倫的電子郵件，表明因過年期間需陪伴家人，為無法前往美國表演致歉，老闆更是信以為真，直到2022年、2023年間，不知情的牽線人以及其他投資人起疑，認為呂男與龍女施詐，又有1封來自「JAY CHOU」的電子郵件，痛罵中間人比龍女還不可信任。

全案經台北地檢署檢察官收案調查，查明杰威爾從一開始，就以演唱會活動都有固定配合公司，拒絕與大無限簽約，且所謂的「JAY CHOU」電子郵件，也與杰威爾或周杰倫所使用的帳號不同，因此認定在相關文件上蓋大小章的呂男涉及詐騙、偽造文書等罪，依法提起公訴。至於龍女滯美未歸，被另案發布通緝並註銷護照。