心中最強小火鍋「是哪一家？」　網給答案：沒有對手

▲哪家小火鍋最強？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最近天氣越來越冷，最適合吃火鍋暖暖身子了。近日就有網友好奇發問，大家覺得「小火鍋」霸主是哪一家呢？話題引發討論，雖然有不少網友都點名石二鍋，但也有人認為，石二鍋根本不算小火鍋，若價格落在100元至200元左右，最推薦的還是三媽臭臭鍋。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「小火鍋霸主是？」為標題發文，詢問大家覺得小火鍋的霸主是哪家呢？他也列出一些選項，包含億品鍋、六扇門、老先覺、五路鍋聖、讚不絕口、三媽等。

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貼文曝光後，不少網友都覺得是石二鍋，「石二鍋+1」、「石二鍋、錢都，CP值之王」、「問就是石二鍋」。但也有網友認為，石二鍋根本不算小火鍋，「石二鍋、錢都不算小火鍋吧，100多那種才是」、「我的印象是小火鍋大部分指底料都配好的那種，石二鍋那種算是比較平價的個人火鍋」、「石二鍋哪裡算小火鍋」。

若扣除石二鍋，被最多網友點名的則是三媽，「石二鍋比小火鍋高一檔不算小火鍋，三媽霸主」、「三媽吧，石二鍋吃完衣服好臭」、「三媽臭臭鍋，沒有對手」、「150元的話，三媽吧」。另也有網友回應，「12MINI，你看它的展店速度」、「一定是大呼過癮吧」、「億品鍋、五鮮級，也是白飯無限」。