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統神「躺病床傷照」瘋傳　本尊是他！實況主傻眼哭：那麼像？

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Da的遊戲實況台）

▲受傷照主角不是統神。（圖／翻攝自FB／Da的遊戲實況台）

記者鄺郁庭／綜合報導

「亞洲統神」張嘉航21日在《拳上 2024》對決「蹦闆」呂育銓，兩人激戰6回合，最後蹦闆獲勝，賽事相關話題引發熱議。網上就傳出一張「統神比賽受傷照」，結果真相一出，當事人忍不住傻眼，發文直呼「我那張受傷照片真的有那麼像統神嗎？嗚嗚嗚，讓我澄清一下啊啊啊！現在整個PTT都是我車禍照片是安怎啦！」

《拳上 2024》賽事過後，PTT八卦板出現超多「統神躺病床傷照」，紛紛問卦「欸統神你進來一下」、「認真 為什麼統神輸了」、「剛打完就請一堆網軍洗統神受傷的AI圖？」

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結果，一名實況主「Da的遊戲實況台」就在粉專發文，「白癡喔，昨天晚上被一堆朋友消息洗版」，因為他前幾年出車禍的照片，被拿去當成統神拳賽受傷照片，傻眼道「哭啊！那並不是好嗎？還有說什麼是統神AI圖的我真是昏倒，我那張受傷照片真的有那麼像統神嗎？」崩潰直呼「嗚嗚嗚，讓我澄清一下啊啊啊！現在整個PTT都是我車禍照片是安怎啦？」

貼文一出，粉絲忍不住笑出來，「快笑死，今晚唯一受傷的人出現了」、「Da沒有輸，他連上場也沒上場」、「難怪我覺得怎麼好像看過，原來是Da」、「不是統粉，我覺得真的滿像的」、「莫名躺槍…其實真的很像啦」、「甚至沒發現那不是統神。」

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