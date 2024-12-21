他吃完石二鍋不解「小火鍋在貴什麼」 　網卻點出光顧原因

▲原PO不解小火鍋在貴什麼？（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

以前可能花不到百元，就可以吃到小火鍋，但隨著「漲」聲響起，現在已經很少看到百元內的小火鍋了。近日就有網友發文透露，他前陣子去石二鍋用餐後，頓時不解小火鍋到底在貴什麼？雖然價格還是有差，但分量也真的差很多。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「今天吃了石二鍋，真的覺得一堆百元火鍋是在貴什麼東西」為標題發文，提到以前還可以吃到百元小火鍋，現在價格則已逼近200元。接著他透露，日前他到石二鍋點了最便宜的火鍋，結果發現只要多一點點錢，菜和肉的分量就比小火鍋多很多，因此他也不禁感到納悶，不明白小火鍋店到底在貴什麼？

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貼文曝光後，有網友分析，「會喜歡快200元的百元火鍋的人，不外乎都是喜歡白飯、零食、飲料可以吃到飽，會喜歡石二鍋的就是對澱粉沒那麼追求的人，會覺得CP值高」、「會想去吃小火鍋的原因：特別餓、想多吃幾碗飯的時候，或是真的很想吃蔬菜和均衡一點，又懶得自己煮的時候」。

此外，還有網友回應，「六扇門不到兩百，主食跟爆米花吃到飽，我是不覺得石二鍋便宜到哪，量也普通」、「我家附近的好吃又多，百元有找，有時候打球完餓爆，一次吃兩鍋爽到飛」、「先不說衛生如何，石二鍋量也很還好啊」、「石二鍋我最近才第一次吃，完勝所有火鍋店，衛生、乾淨、食材豐富又便宜，現在我每個月都要吃一次」。話題引發討論。