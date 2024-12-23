統神、Toyz都比過《拳上》　大票認同「比較強是他」：大贏家

▲有網友覺得統神（左）比Toyz（右）強。（圖／記者黃克翔、林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

《拳上 2024》21日在小巨蛋登場，網紅「統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，6回合打好打滿，最終評審判定蹦闆獲勝，統神以55:59落敗，賽事掀不少起話題。就有網友認為，比起曾經也參賽過的Toyz（劉偉健）統神能撐完6回合、減肥成功、賺了出場費，感覺是最大贏家。貼文吸引一票人認同，「統神真的猛！」

有網友在PTT的LoL板發起閒聊「統神能撐到這樣已經能算贏了吧？」文中直呼，「統神比Toyz強多了，撐完整個6回合，不管分數如何，統神這樣已經算贏了吧？」他也點出覺得統神贏的理由，「減肥賺了健康，還賺了出場費，大家覺得呢？」

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事實上，統神為了參賽，透過控制飲食、運動，從113公斤瘦到99.6公斤。另外，比賽過程中展現驚人體力，6回合打好打滿，耐力相當不錯。

貼文引發熱議，不少人也認同道，「統神真的猛」、「體力超猛，但明顯策略錯誤，分數太吃虧了」、「策略不夠，不然多抱人幾次 ，分數應該能贏」、「戴18盎司打六回合，超屌的好嗎」、「拳套幾乎差一倍重量，要打分數也很難。」

賽後，統神23日在臉書發文，直言雖然願意接受失敗，但仍對比賽結果不滿，過程中有14次的判決都讓他認為很不公平，「這個主裁判非常非常非常的誇張！」提到蹦闆在比賽中出現多次頭部幾乎低到腰際的動作，裁判卻沒有給予警告，相反地，他在第9回合的9分32秒第一次低頭時，立刻受到了警告。

統神表示，在比賽中多次攻擊到蹦闆無法還擊，但裁判並未讓對方扣分，「請問拳擊比賽這麼多，有哪一場可以這樣子輸出的？請問有主裁判可以這樣判的嗎？是不是有接到什麼指令？我真的很懷疑。」包括尼克星、鐘培生和生可可等人，都認為他才是實際上的贏家，希望拳擊界的專家能夠幫他評評理，並附上比賽的完整影片。