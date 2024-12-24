什麼工作「相對簡單又穩定？」　網點名1職業

▲什麼工作相對簡單、穩定？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人傾向找到穩定又清閒的工作，壓力比較不會這麼大。近日就有網友發文表示，他之前待的公司只要忙起來，就是真的非常忙，但如果早點搞定，下午就能輕鬆一些，大家覺得有什麼工作是簡單、穩定又可以偷閒的呢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有什麼工作是簡單、穩定還能偷閒的」為標題發文，提到他之前待的地方，通常只有他和另一個同事，雖然忙起來是真的非常忙，但如果早點搞定，下午就可以很輕鬆，而且主管也不太會管他們，因此該工作即便薪資不算高，但他依舊可接受。

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不過，原PO最近被調到辦公室，不只工作量變多，任務還變得更複雜，且休息時間不再那麼彈性，雖然那邊的主管也不會不好，但就是比較嚴肅。因此他就想知道，有沒有什麼工作是簡單、時間彈性的呢？薪水只要能讓人「吃得飽」就好了。

貼文曝光後，大多網友都認為是保全或警衛，「大夜保全」、「夜班保全啊」、「夜班保全」、「保全啊，但要看社區就是了」、「大樓警衛」、「夜班守衛」。但也有網友表示，「保全時間不彈性啊」。

還有網友回應，「便利商店夜班，簡單，因為沒啥人來；穩定，因為沒啥人做；沒人就沒事=偷閒」、「時間彈性一定得是主管階級啊，基層就是時間綁死死」、「要彈性去開小黃」、「外送啊，你能接受低薪那就很穩定又彈性」、「加油站啊」、「股票當沖，財富自由，人生自由」、「倉管，但忙的時候超忙，而且好管理的倉庫很難有缺」。話題引發討論。