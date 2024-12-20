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什麼東西漲價後「讓人特別有感？」　網點名它：以前80元可打發

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲哪些東西漲價後，讓人特別有感？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著「漲」聲響起，很多人都覺得薪水好像不夠用了！近日有網友發文表示，過去有些店家主打經濟實惠，但現在價格卻也「回不去」了，有哪些東西讓大家覺得漲價有感呢？貼文曝光後，引發網友討論，而被最多人點名的，則是「便當」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「什麼東西漲價最有感」為標題發文，提到現在很多東西的價格都上漲，房價更是漲到「不合理」的地步。他以麥當勞舉例，過去雖然主打經濟實惠，但多次調整價格後，也讓人感覺不再那麼親民，已經「回不去」了。對此，他也拋問，有哪些東西讓大家覺得漲價有感呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「基本消費全都漲」、「基本工資啊，影響全部」、「車輪餅，漲到30至59元一個」、「滷味吧，之前一份8、90元，昨天夾190元，整個嚇到」、「水煎包，一個20元是X小」、「雞排」、「吃的都很有感」、「房價、食物、餐廳，消費都很有感」。

而被最多網友點名的則是便當，「便當吧，現在粗飽基本款都至少一個85元」、「便當漲超多」、「中餐以前80元可以打發，現在都120元起跳」、「便當吧」、「雞排、便當」、「超商便當漲好多，吃不起」、「便當、房價、房租」。話題引發討論。

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