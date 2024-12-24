　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河　再掀區域口角

▲川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普連續拋出控制格陵蘭與巴拿馬運河，甚至嘲弄加拿大應是美國第51州的言論。外界不清楚川普的實際意向，不過這些發言已在區域國家掀起口角和政治風暴。

川普（Donald Trump）昨天在亞利桑那州鳳凰城舉行的保守派會議公開說，巴拿馬運河（Panama Canal）被偷走，就像美國在世界各地被敲竹槓一樣。巴國政府擁有的運河應該還給美國，這絕對不會落到錯誤之手。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普沒有說明要如何拿回運河控制權，政權移交團隊也未回應。

川普同日宣布提名線上交易支付平台PayPal共同創辦人霍爾里（Ken Howery）出任駐丹麥大使，他聲明指出，為了國安和世界自由的目標，美國覺得擁有與控制格陵蘭（Greenland）絕對有必要。

川普日前稱鄰國加拿大應是美國第51州、加國總理杜魯道（Justin Trudeau）是州長，同黨的副總理兼財政部長方慧蘭因杜魯道軟弱回應而辭職，杜魯道與自由黨政府支持度大跌，明年選舉壓力升高。

川普接連在涉及領土主權的外交事務出招，引起國際輿論關注。格陵蘭屬於丹麥的自治區領土，需修憲才能改變主權。逾百年前興建巴拿馬運河的美國，已在20世紀末將運河營運管理移交巴國政府，兩國高層都反對川普的意見，認為不可能。

川普首任總統期間曾表達對格陵蘭的興趣，但被丹麥政府和國會議員反對，導致延遲訪問丹麥；巴拿馬返還運河管理權的要求則是川普首度提出。

美國曾在1989年出兵巴拿馬，逮捕前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega），美方當時已確認無法再控制代表巴拿馬高度國家意識的運河，決定陸續移交運河和附近貿易區管理權，兩國於1977年即已簽訂條約，巴國在2000年應擁有完整的運河控制權。

曾於川普政府時期擔任美國駐巴拿馬大使的費理（John Feeley）向華爾街日報表示，川普認為美國放棄（運河）卻一無所獲，對他來說，巴國是占美國便宜的另一個例子。

川普因為處理非法移民問題對拉丁美洲國家的複雜關係，如今加碼攸關國際經濟和航運的巴拿馬運河，背後原因是中國在拉美快速提升的政經影響力。

巴拿馬曾是台灣邦交國，港資業者1990年代開始經營運河在太平洋與太西洋兩側的港口，中國資金快速進入拉美國家基礎建設，如今已取代美國影響力。川普在鳳凰城表示，美國移交運河由巴國經營，不是讓中國或其他國家來管理。

川普放話引發拉美國家反彈，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）力挺巴拿馬，稱願為防衛巴國主權到最後一刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞「前性侵主管」IG曝光！　少女輕生怒火燒到店家Goog
行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰
20歲女做大腸鏡　醫一看：我真的嚇到了
快訊／美前總統柯林頓「發高燒」緊急住院！　發言人證實了
柯文哲涉賄未爆彈！　「快閃新加坡」成關鍵
曾國城靠1產品翻身「年賺破億」　豪發300萬年終
快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾是川普司法部長人選　美眾院：蓋茲性交易17歲少女

川普喊「美國應買下格陵蘭」　總理斥：我們永遠不賣

快訊／美前總統柯林頓「發高燒」緊急住院！　發言人證實了

學霸殺手遭控11項重罪首出庭　最慘恐面臨終身監禁

丹佐華盛頓70大壽前受洗！　奧斯卡影帝斜槓成牧師

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河　再掀區域口角

達賴喇嘛稱健康可活到110歲　繼任者問題明年7月料更明確

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

俄烏激戰庫斯克　澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷

超越夏威夷、韓國　日本人新年出國旅遊首選台灣

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

豪華版 #聖誕雪橇 車隊遊台中！ 1680萬 #麥拉倫 帶頭總值飆7千萬

曾是川普司法部長人選　美眾院：蓋茲性交易17歲少女

川普喊「美國應買下格陵蘭」　總理斥：我們永遠不賣

快訊／美前總統柯林頓「發高燒」緊急住院！　發言人證實了

學霸殺手遭控11項重罪首出庭　最慘恐面臨終身監禁

丹佐華盛頓70大壽前受洗！　奧斯卡影帝斜槓成牧師

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河　再掀區域口角

達賴喇嘛稱健康可活到110歲　繼任者問題明年7月料更明確

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

俄烏激戰庫斯克　澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷

超越夏威夷、韓國　日本人新年出國旅遊首選台灣

劉詩詩方闢謠離婚要求刪除！　爆料網紅96字發聲：沒告我造謠啊

曾是川普司法部長人選　美眾院：蓋茲性交易17歲少女

尾數56812蛇年要發財了　詹惟中獨家揭48年次柯賴來年陀羅入命走衰

「提早1分鐘等電梯」被當早退開除　陸科技男告贏公司

指女兒遭性侵被吃案　家長拒提證據頻跳針：檢討被害人？

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

「病毒界葉問」恐1傳10　醫揭症狀

川普喊「美國應買下格陵蘭」　總理斥：我們永遠不賣

快訊／美前總統柯林頓「發高燒」緊急住院！　發言人證實了

陳智菡陪柯文哲「星國快閃」　沈慶京大酸：查不到什麼金流啦

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

全球最難打3大國家　這國無人敢挑戰

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

乘客被縱火燒死　兇嫌是非法移民

才完成首飛　馬航空巴A330neo客機停飛

直擊大橋崩塌瞬間！　人車墜河2死

美對中晶片業展開301調查　中方強烈不滿

馬來西亞重大車禍　至少6死

正妹主播報足球賽　「緊身透視裝」觀眾全歪樓

川普提議買下格陵蘭　任命他出使丹麥

更多熱門

相關新聞

經濟vs.政治？　孫正義點破川普「關稅大戰」秘辛

經濟vs.政治？　孫正義點破川普「關稅大戰」秘辛

美國總統當選人川普一再強調，他要對中國、加拿大與墨西哥等美國最主要的貿易國家，大幅調升關稅。川普多次宣稱，調升關稅可以降低貿易逆差、保護國內產業以及增加工作機會，增加的關稅所得還可以用來補貼國內減稅。這樣的訴求，吸引很多美國選民的支持。

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

趕在川普上任前　拜登為37名死囚減刑

趕在川普上任前　拜登為37名死囚減刑

川普提議買下格陵蘭　任命他出使丹麥

川普提議買下格陵蘭　任命他出使丹麥

美對中晶片業展開301調查　中方強烈不滿

美對中晶片業展開301調查　中方強烈不滿

關鍵字：

美國總統當選人川普格陵蘭巴拿馬北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

楊謹華在家出意外！

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

即／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面