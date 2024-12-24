川普喊「美國應買下格陵蘭」　總理斥：我們永遠不賣

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國總統當選人川普（Donald Trump）提出美國應「擁有與控制」屬於丹麥600年的北極島嶼格陵蘭一事，格陵蘭自治政府總理艾格德（Mute Egede）23日發表書面聲明，斷然拒絕此提議，強調：「格陵蘭是我們的。我們不會出售，也永遠不會。」

川普22日宣布，將提名前美國駐瑞典大使霍爾里（Ken Howery）為駐丹麥大使，並在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國出於「全球國家安全與自由」的考量，認為掌控格陵蘭是「絕對必要的」。

格陵蘭為丹麥的自治區，擁有豐富的礦物、石油和天然氣資源，經濟主要依賴漁業及丹麥政府補助。地理位置上，其首府努克（Nuuk）距離美國紐約比丹麥哥本哈根更近，並設有美國皮圖菲克（Pituffik）空軍基地，是美軍與彈道飛彈預警系統的重要戰略據點。此外，歐洲至北美的最短航線需經過格陵蘭，進一步提升其地緣政治價值。

艾格德在聲明中強調，格陵蘭的自由來之不易，絕不會輕易讓渡控制權。丹麥在野黨保守人民黨國會議員兼國防委員會主席賈洛夫（Rasmus Jarlov）則在社群平台X發文，呼籲丹麥政府明確表態，格陵蘭的控制權不容討論或協商。

美國對格陵蘭的興趣由來已久，早在1946年時任美國總統杜魯門（Harry Truman）曾提議以1億美元購買格陵蘭，但遭丹麥拒絕。如今，川普再提類似構想，再次引發國際矚目與反彈。