學霸殺手遭控11項重罪首出庭　最慘恐面臨終身監禁

▲曼喬尼否認犯罪。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合報導

涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保集團（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）的曼喬尼（Luigi Mangione），23日首次在紐約法院出庭，對州檢方提起的謀殺與恐怖行為指控表示不認罪。

綜合外電報導，這場聽證會是曼喬尼首次正式對曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）辦公室的指控作出回應。根據起訴書，26歲的曼喬尼面臨11項指控，包括一級謀殺罪、兩項二級謀殺罪，以及其他涉及武器與偽造的罪名。

布拉格辦公室向媒體證實，該案正與聯邦當局協調處理曼喬尼的州級指控安排。檢方在庭審中表示，將全力加速證據交換流程，與辯方分享所有相關材料。

檢察官塞德曼（Joel Seidemann）指出，此案的證據量極為龐大，尤其是「數千小時的影像紀錄」，讓本案不同於一般刑事案件。

曼喬尼的律師阿格尼菲洛（Karen Friedman Agnifilo）對庭審的公平性提出質疑，特別提到紐約市長亞當斯（Eric Adams）在曼喬尼被從賓州引渡至紐約時的高調現身，「我的當事人是一個年輕人，卻被這兩個交戰司法管轄區皮球踢來踢去，甚至淪為人們的奇觀。」

主審法官卡羅（Gregory Carro）回應辯方的擔憂，保證將謹慎挑選陪審團，確保審判公平。下一次開庭日期定於明年2月21日。

聽證會結束後，曼喬尼面對媒體鏡頭表現平靜，被警員帶離法庭時，身穿卡其褲與酒紅色毛衣，內搭白襯衫。法庭內，20多名女性與6名男性旁聽了整場審理。庭外則有一群抗議者揮舞著「人權高於利潤」的標語，高呼「醫療是人權」聲援曼喬尼。