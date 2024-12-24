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美國對中國晶片業展開301調查　中方稱強烈不滿

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲中國商務部新聞發言人晚間表示，美國301調查「具有明顯的單邊、保護主義色彩」。（圖／路透）

文／中央社

美國貿易代表署今天宣布針對中國半導體產業政策展開301調查，中國商務部新聞發言人晚間表示，中方對此強烈不滿，將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

根據中國商務部官網，這名發言人批評，美國301調查「具有明顯的單邊、保護主義色彩」。

他宣稱，美方出於對中國打壓及國內政治需要，對中國晶片產業相關政策發起新的301調查，將擾亂和扭曲全球晶片產業鏈供應鏈，也會損害美國企業和消費者的利益。

他批評，美方通過晶片與科學法案（CHIPS and Science Act）為本國晶片產業提供巨額補貼，並指美國企業在全球晶片市場市占率近一半，卻指責中方「非市場做法」，「渲染中國產業威脅」。

他表示，美商務部不久前發布的成熟製程晶片報告顯示，「中國產晶片僅占美市場的1.3%」。中國晶片對美出口，遠低於自美進口。

他說，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

所謂301調查，是指基於「1974年貿易法」的301條款，美國總統可針對認定存在不公平貿易關係的貿易夥伴展開調查，祭出關稅懲罰。

美國今天表示正對中國半導體產業及中國政府推動的產業政策展開調查，因擔心北京轉向「使用廣泛的反競爭和非市場手段」，可能傷害包含美國在內其他經濟體。

法新社報導，美國貿易代表署（USTR）表示，這項調查聚焦於基礎半導體和中國採取的行動是否對美國商業構成負擔。從汽車到醫療裝置等許多產品都會用到基礎半導體。

貿易代表署也說，生怕北京做法損害「美國產業與勞工的競爭力、美國關鍵供應鏈以及美國經濟安全」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，一項美國半導體供應鏈分析發現，2/3美國產品含有中國製基礎晶片。

貿易代表署官員將有1年時間進行調查，並且決定如何應對。

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