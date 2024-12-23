女生產DNA鑑定結果孩子媽媽不是她　真相是她體內「還有1人」

▲女子做了親子鑑定，但根據DNA檢測結果，她的2名孩子與她的DNA「並不相符」。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

有人開過這樣的玩笑：男人不一定知道孩子是不是自己的，只有女人一定能確定孩子是自己的。然而事實上，美國過去曾出現過這樣一起案例，一名年輕媽媽辛苦懷胎生下孩子，卻在申請社會救濟時，被DNA鑑定判定自己的2個親生孩子都與她「基因不相符」，為此還淪為「拐帶兒童」、「詐領福利金」的嫌疑人，最終經歷千辛萬苦，才證明自己的清白。

美國華盛頓州一名年輕媽媽莉迪亞‧菲爾柴德（Lydia Fairchild），在她的一段婚姻中與前夫生下2個孩子，但2人離婚後，菲爾柴德一人無法負擔養育2個孩子的費用，而前夫給的贍養費也不夠，因此她在2002年決定向當地政府請領社會福利的育兒補助。

由於這項申請並需要證明申請人與撫養孩子的親子關係，她便帶著2個孩子去做了親子鑑定，令人吃驚的是，根據DNA檢測結果，她的2名孩子與她的DNA「並不相符」。

對此，菲爾柴德百口莫辯，只能不斷強調2個孩子都是她經過10月懷胎、辛辛苦苦才生下來的，還為此申請了復檢，但是結果依然沒有改變，2個孩子與她在DNA層面並沒有親子關係。更讓狀況雪上加霜的是，複檢報告指出，經過確認她的2個孩子確實與菲爾柴德的前夫有親子關係。

一夕之間，菲爾柴德從需要幫助的弱勢媽媽變成了「嫌疑人」，社福人員懷疑她只是代孕，或是拐帶了前夫與其他女子所生的小孩想要詐領福利金，向政府通報後，檢方不僅打算控告她詐騙，同時還要申請取消她對2個孩子的監護權。

恰巧的是，當時菲爾柴德正與另一名男性交往，她在麻煩纏身的期間再度懷孕。這次在法官要求下，醫院全程錄影記錄了菲爾柴德的生產過程，並且將新生兒的血液樣本送去化驗。

不可思議的是，根據檢測結果，這個在所有人眼前由菲爾柴德生下來的孩子，DNA鑑定後依然與她「沒有親子關係」。

好在菲爾柴德的律師艾倫‧汀德爾（Alan Tindell）在翻閱了許多醫學文獻後，找到了一個與她十分相似的案例，波士頓一名叫凱倫‧基根的52歲婦女因為罹患腎臟疾病，需要進行換腎手術，於是與2名已經成年的兒子進行了DNA化驗，以確認哪個孩子比較適合當捐贈人，沒想到2個兒子都與她DNA不符。

後來經病理學家判定，基根女士可能是罕見的「嵌合體」（Chimera）案例，意即身上擁有2種不同的DNA特徵。這種現象往往發生於異卵雙胞胎身上，當其中1個胚胎在懷孕過程中死亡，這個胚胎的細胞就有可能被它的「兄弟姊妹」吸收，導致出生的新生兒身上帶有2組不同的DNA。醫學文獻指出，這種案例十分稀少，在醫學史上出現僅100例左右。

菲爾柴德的律師認為，她面對的可能就是這樣的情況，於是讓菲爾柴德的律師到醫院進行了更深入的檢測，最後發現她頭髮與皮膚上提取到的DNA樣本，與在她子宮內提取的DNA樣本完全不同，而從她子宮提取的DNA樣本，與孩子身上檢測到的DNA卻是相符的。

當證明了菲爾柴德確實屬於「嵌合體」個案後，她總算擺脫了一連串的法律糾紛，與她的孩子生活在一起，也沒有人能夠再質疑她的母親身分。

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