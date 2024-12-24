電鍋蒸出超完美光滑水煮蛋！　2步驟剝殼不沾黏千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

電鍋也能蒸出超光滑的完美水煮蛋！一名網友分享自己用電鍋蒸水煮蛋的過程，不僅比水煮更省事，蒸出來的雞蛋外觀也很完美，蒸好之後只要先泡一下再拿到水龍頭下邊沖邊剝，就會比較好剝、不沾黏。文章公開之後，吸引超過1700人按讚，大家紛紛留言稱讚原PO的廚藝很好，「原來電鍋可煮水煮蛋」、「我也這樣做，很方便」、「用此方法很快又零失敗」。

▲原PO蒸出來的水煮蛋外觀非常完整、光滑。（圖／翻攝自Facebook／廚藝公社）

原PO在臉書社團「廚藝公社」發文分享電鍋蒸水煮蛋的過程，她表示，若雞蛋是從冰箱拿出來的，可以先放在室溫回溫一下，避免料理過程中爆蛋，接著把外殼洗乾淨，然後在電鍋底部放蒸架並擺上雞蛋，再加入半杯量米杯的水，就可以按下開關等待。

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原PO接著說道，等到開關跳起來之後，先燜5分鐘再取出雞蛋，泡冷水降溫並浸泡一下，然後將蛋殼敲細碎一點，再拿到水龍頭下沖冷水剝殼，會比較好剝不沾黏，最後用食用水沖洗一遍，就完成了。

原PO表示，如果沒有蒸架，也可以在電鍋底部放一張沾溼的廚房紙巾，不過，雞蛋接觸到電鍋底部的地方可能會出現小黑點，那是「雞蛋的燙傷」。

文章公開之後，獲得超過1700名網友按讚，大家紛紛留言表示，「好廚藝，原來電鍋可煮水煮蛋」、「我也這樣做，很方便」、「用此方法很快又零失敗」。原PO也在留言區補充道，這個方法蒸出來的是全熟蛋，如果想吃溏心蛋，水加4分之1杯就可以了，然後燜5至10分鐘。