買到新鮮雞蛋！婆媽卻哀號「殼超級難剝」　蛋場老闆解惑

▲水煮蛋被剝得像月球表面。（圖／翻攝自Facebook／家常菜）

文／CTWANT

烹煮方便的水煮蛋是不少健身族的蛋白質首選，但還是常常有民眾抱怨，剝水煮蛋的蛋殼剝到很崩潰，每次剝完蛋白都會少掉好幾塊，尤其「買到太新鮮的蛋」就有這個困擾。對此，有網友就建議，要泡冷水或冰水再剝會比較好剝；而蛋雞場老闆則解釋，雞蛋剛出來含水率很高，煮起來蛋白會軟軟澀澀的、非常難剝，至少常溫放3天以上再煮比較好剝。

有網友近日在臉書社團「家常菜」貼出照片，6顆被剝得凹凸不平像月球的水煮蛋，其中有好幾顆的蛋白更被剝掉一大半，讓原PO感嘆「買到太新鮮的蛋也是有困擾，殼超難剝……」

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貼文曝光後也引發網友熱議，「笑死，我昨天滷蛋也是8顆全滅」。有過來人也坦承，「真的太新鮮的蛋殼不好撥，水煮蛋口感也不ok」、「我懂，後來都故意把蛋放室溫一週才進冰箱」、「新鮮的蛋真的很難剝殼喔！我不是蛋商，但是家裡有養雞。」

1名蛋雞場老闆也解釋，雞蛋剛出來含水率很高，煮完後蛋白會軟軟澀澀的，非常難剝，不論哪間牧場都一樣，至少在常溫放3天以上才會比較好剝。

不過也有人認為，「可是我有一次做糖心蛋的時候，用的是放在冰箱快一個星期的蛋，蛋殼也是超極難剝的」、「是因為不夠熟，而且要泡冷水，因為溫差可以讓表皮的蛋上的膜和蛋產生縫隙，這樣就好撥殼」、「剛煮好就剝當然會這樣啦！要泡冷水或冰水啦！」「跟新不新鮮無關。我自家有養雞。煮和撥水煮蛋都是要有技巧的。」

還有網友分享餐廳老闆的作法，「剛買回來新鮮的蛋、還是放在冰箱裡面很多天的蛋；如果要煮，先把蛋拿到太陽底下曬1至2個小時，煮蛋時不會破，而且蛋殼非常的好剝又漂亮」、「用擦手紙平放電鍋，加點水淋濕擦手紙，雞蛋擺在擦手紙上面，電鍋按下去跳起來就好了，剝殼超好剝的。」

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