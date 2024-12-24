快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

全台濕答答，南投、台東大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣大河的12.5度。氣象署預報員林定宜表示，周五大陸冷氣團南下，影響到周日，預估周六、周日夜晚清晨氣溫滿低，預報北部12-14度。

大雨特報：南投縣、台東縣

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氣象署今晨4時發布「大雨特報」，南方水氣北移，今日南投及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象署）



林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天上半天水氣仍偏多，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，新竹以南和東南部有零星短暫雨，不過，下半天後水氣將逐漸減少，越晚降雨機率越低。

林定宜說，由於大陸冷氣團減弱，清晨西半部及東北部低溫為14、15度，花東約為16度，白天因雲量偏多，各地高溫稍回升，普遍為17到21度；今上半天若溫度和水氣有配合，3500公尺以上高山有零星降雪機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜表示，周三各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；周四東北季風增強，周五冷氣團南下，影響到周日，期間桃園以北、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；預估周六、周日夜晚清晨氣溫滿低，預報北部12-14度。

林定宜指出，冷氣團下周一減弱，氣溫回升；下周二跨年東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。