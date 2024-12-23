快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天、周二全台有雨！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣大河的7.3度。氣象專家林得恩提醒，熱帶性低氣壓最快今天下半天，就會增強為今年第26號颱風「帕布」，對台灣無直接影響，但各地水氣明顯增加。

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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氣象署說，今天大陸冷氣團影響加上南方水氣北移，除了持續偏冷外，降雨會明顯增多，除了迎風面的基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，水氣將由南往北逐漸增加，上半天降雨偏向在東半部及中南部，下半天北部降雨機率也會提高。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，今晨西半部及東北部低溫約13、14度，花東為15、16度，新竹及苗栗有局部10度以下低溫；白天雲多下雨，天氣依舊偏涼冷，各地高溫約17到20度。

氣象署指出，位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，朝越南南部移動，對台灣無直接影響。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，熱帶性低氣壓最快今下半天就會成颱，未來將朝西，繼續往中南半島前進，對台灣並無直接影響，但有間接影響。

林得恩分析，預估準帕布颱風的外圍環流所帶來的水氣，特別是中高層水氣，將循環境流場導引向北抬，並在今日至周二上半天接近，包括中南部在內，甚至各地的水氣明顯增加，也都會有間歇性陣雨發生；另外，今日至周二晨3000公尺以上的高山仍有結冰、發生霧淞或零星降雪機會。

▲▼熱帶低壓對台無直接影響。（圖／氣象署）

