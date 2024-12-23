冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

▲吳德榮說，最新歐洲模式周日8時模擬圖（上圖左）顯示，850百帕零度（紅）線接觸北部陸地；最新美國模式同時的模擬圖（上圖右）顯示，850百帕零度（紅）線亦觸及北部陸地。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

冷到沒完沒了，今年入冬已有4波冷氣團！氣象專家吳德榮表示，周五鋒後強冷空氣南下，這波冷空氣雖以大陸冷氣團的機率最高，但因強「輻射冷卻」可能創更低的氣溫。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，周日台北測站最低氣溫12.9度，為入冬第4波大陸冷氣團（定義：12度<台北測站≦14度）之中，排名第2低；今晨本島平地只有竹苗低於10度（苗栗三灣鄉7.3度，新竹峨眉鄉9.9度），各地區平地最低氣溫約在11、12度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日南海熱帶低壓的中層雲自西方移入，各地雲量增多，西半部轉有零星飄雨，東半部迎東北風有局部短暫雨，冷空氣漸減弱，低溫緩升。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，周二中層雲向東南逐漸遠離，西半部由北而南先後好轉，東半部仍有局部短暫雨，氣溫續回升；周三天氣明顯回暖，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。



吳德榮分析，周四另一鋒面逐漸南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨；周五鋒後強冷空氣南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越濕冷，周六濕冷轉乾冷，周日各地晴朗、乾冷；最新歐美模式模擬顯示，這波冷空氣雖以冷氣團的機率最高，但因強輻射冷卻可能創更低的氣溫，模式會繼續微調，應持續觀察。

吳德榮表示，最新歐美模式第8至10天的模擬顯示，下周一、下周二跨年各地氣溫明顯回升，白天晴暖穩定，日夜溫差大；明年元旦另一東北季風南下，冷空氣較弱，迎風面轉有局部短暫雨，北台轉涼。