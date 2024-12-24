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挑戰強烈冷氣團　下波恐創更低溫

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式元旦晚間8時模擬圖（上圖左）顯示，850百帕零度（紅）線在長江以北；最新美國模式同時的模擬圖（上圖右）顯示，850百帕零度（紅）線則觸及北部陸地，兩者差異甚大。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

挑戰今年入冬首波強烈冷氣團！氣象專家吳德榮提醒，周五大陸冷氣團南下，最新歐美模式模擬皆顯示，這波冷空氣以大陸冷氣團的機率為最高，但因強輻射冷卻可能創更低的氣溫，亦有機率觸及強烈大陸冷氣團的標準。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日中層雲向東南逐漸離開，白天起西半部由北而南先後好轉，大台北、東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫續緩升，仍偏涼微冷。

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▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮表示，周三天氣明顯回暖，各地好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四鋒面南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨；周五鋒後大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越濕冷；周六濕冷轉乾冷；周日至下周一清晨各地晴朗、乾冷。

吳德榮指出，最新歐美模式模擬皆顯示，這波冷空氣以冷氣團的機率為最高，但因強輻射冷卻可能創更低的氣溫，亦有機率觸及強烈冷氣團的標準，模式會繼續微調。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬，下周一白天起至下周二各地氣溫明顯回升，白天晴暖穩定，日夜溫差大；明年元旦清晨東北季風南下，大台北、宜花轉有局部短暫雨，北台轉涼，美國模式模擬的冷空氣則較強，但為第9天的模擬，模式都有較大的不確定性，應持續觀察模式調整。

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