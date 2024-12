乘客紐約地鐵熟睡「被縱火燒死」影片曝光　兇嫌是非法移民

At Coney Island-Stillwell Avenue New York a woman asleep on an F Train was surrounded by alcohol bottles. An illegal immigrant threw a match in & she caught fire & died. pic.twitter.com/L9FWyA4S1M

記者趙蔡州/綜合報導

美國紐約市22日發生一起恐怖殺人事件,一名女子在地鐵列車上睡覺時,遭到一名男子拿打火機點燃衣物,導致女子當場被烈火燒死,可惡的是男子縱火後,還在現場觀看死者掙扎,當時的場景都被路人拍下上傳網路。美國警方表示,兇手是一名瓜地馬拉非法移民,至於對方的行凶原因,仍待進一步調查。

綜合外媒報導,事件發生在美東時間22日上午7點30分左右,地點在一輛停靠在康尼島的斯蒂爾威爾大道車站的F線地鐵列車上,事件發生前,受害女子坐在車廂末端的椅子上睡覺,因此被兇嫌點燃衣服時才未第一時間反應,等到清醒時已經來不及滅火,最終慘死在車廂中。

▲男子縱火後,一度走上前拿衣物搧風,行經相當惡劣。(圖/翻攝自X)

美國警方譴責這場事件是「人類可能犯下的最惡劣的犯罪之一」。紐約市警察局長蒂施(Jessica Tisch)表示,當時列車靠站後,嫌犯突然從座位起身,默默靠近毫無動靜的受害者,用打火機點燃對方衣物,「受害者的衣服幾秒鐘內就被完全吞噬」。

蒂施指出,正在附近巡邏的員警聞到燒焦味、看見濃煙,立刻循著濃煙尋找源頭,不料「他們看見的是,一個人站在車廂內,全身都被火焰吞噬」,儘管有車站人員火速拿了滅火器到場救援,受害女子最後仍被宣布當場死亡,可惡的是兇嫌從頭到尾都站在附近上觀看。

蒂施透露,兇嫌縱火後沒有離開,反而明目張膽地在附近觀看,甚至一度走上前拿衣物搧風,由於員警當時忙著救人,不知道男子就是兇手,還禮貌的請男子離開現場,所幸員警的密錄器清楚拍下其特徵與長相,因此在事件發生8小時候,警方就成功抓獲縱火的男子。

▲警方逮捕兇嫌。(圖/翻攝自X)

美國警方調查,兇嫌今年33歲,2018年從瓜地馬拉非法移民到美國,過往在紐約市並沒有重大犯罪紀錄,而在兇嫌縱火殺人之前,雙方根本沒有任何互動,因此研判兇嫌跟死者互不認識,目前正在進一步調查受害者身分及男子縱火的動機。

根據警方數據,截至今年11月,紐約市地鐵一共通報9起凶殺案,去年同期則為5起。考慮到每個工作日的載客數高達400萬趟旅程,若單純從數據上來看,暴力犯罪發生率相對偏低,但這次事件發生後,特別是現場燃燒的過程被網友拍下上傳,仍讓不少當地人深感不安。

