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乘客紐約地鐵熟睡「被縱火燒死」影片曝光　兇嫌是非法移民

記者趙蔡州／綜合報導

美國紐約市22日發生一起恐怖殺人事件，一名女子在地鐵列車上睡覺時，遭到一名男子拿打火機點燃衣物，導致女子當場被烈火燒死，可惡的是男子縱火後，還在現場觀看死者掙扎，當時的場景都被路人拍下上傳網路。美國警方表示，兇手是一名瓜地馬拉非法移民，至於對方的行凶原因，仍待進一步調查。

綜合外媒報導，事件發生在美東時間22日上午7點30分左右，地點在一輛停靠在康尼島的斯蒂爾威爾大道車站的F線地鐵列車上，事件發生前，受害女子坐在車廂末端的椅子上睡覺，因此被兇嫌點燃衣服時才未第一時間反應，等到清醒時已經來不及滅火，最終慘死在車廂中。

▲▼紐約地鐵女乘客熟睡遭縱火活活燒死　瓜地馬拉移民被捕。（圖／翻攝自X）

▲▼紐約地鐵女乘客熟睡遭縱火活活燒死　瓜地馬拉移民被捕。（圖／翻攝自X）

▲男子縱火後，一度走上前拿衣物搧風，行經相當惡劣。（圖／翻攝自X）

美國警方譴責這場事件是「人類可能犯下的最惡劣的犯罪之一」。紐約市警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，當時列車靠站後，嫌犯突然從座位起身，默默靠近毫無動靜的受害者，用打火機點燃對方衣物，「受害者的衣服幾秒鐘內就被完全吞噬」。

蒂施指出，正在附近巡邏的員警聞到燒焦味、看見濃煙，立刻循著濃煙尋找源頭，不料「他們看見的是，一個人站在車廂內，全身都被火焰吞噬」，儘管有車站人員火速拿了滅火器到場救援，受害女子最後仍被宣布當場死亡，可惡的是兇嫌從頭到尾都站在附近上觀看。

蒂施透露，兇嫌縱火後沒有離開，反而明目張膽地在附近觀看，甚至一度走上前拿衣物搧風，由於員警當時忙著救人，不知道男子就是兇手，還禮貌的請男子離開現場，所幸員警的密錄器清楚拍下其特徵與長相，因此在事件發生8小時候，警方就成功抓獲縱火的男子。

▲▼紐約地鐵女乘客熟睡遭縱火活活燒死　瓜地馬拉移民被捕。（圖／翻攝自X）

▲警方逮捕兇嫌。（圖／翻攝自X）

美國警方調查，兇嫌今年33歲，2018年從瓜地馬拉非法移民到美國，過往在紐約市並沒有重大犯罪紀錄，而在兇嫌縱火殺人之前，雙方根本沒有任何互動，因此研判兇嫌跟死者互不認識，目前正在進一步調查受害者身分及男子縱火的動機。

根據警方數據，截至今年11月，紐約市地鐵一共通報9起凶殺案，去年同期則為5起。考慮到每個工作日的載客數高達400萬趟旅程，若單純從數據上來看，暴力犯罪發生率相對偏低，但這次事件發生後，特別是現場燃燒的過程被網友拍下上傳，仍讓不少當地人深感不安。

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