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板橋男點蠟燭廚房縱火！害母50％燙傷　醫院精神鑑定出爐

▲▼新北板橋民宅火警3傷，疑似人為縱火。（圖／民眾提供）

▲新北板橋民宅火警3傷，竟是小兒子縱火。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區三民路二段巷內一處公寓2樓今（23日）凌晨12時許發生大火，造成一家三口受傷，母親全身50％燒燙傷，傷勢集中在臉部，姊弟則受到嗆傷，所幸均無生命危險，而起火原因竟是小兒子對母親「管教太嚴，很煩」，心生不滿到廚房點燃蠟燭縱火，經雙和醫院做精神鑑定，判斷無異狀，訊後依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

據悉，53歲郭姓母親與丈夫分居，跟23歲、20歲的姊弟同住在登記丈夫名字的公寓2樓，凌晨12時許，郭母碎念許姓小兒子，2人發生激烈口角衝突，爭吵聲也吵醒了左右鄰居，爭吵結束沒多久，小兒子竟跑到廚房點燃多根蠟燭縱火。郭母見火勢引燃，大喊「失火了，快逃」。

警消獲報出動大批消防救護人員，先將郭母救出，她全身50％燒燙傷，傷勢集中在臉部，姊弟2人則由熱心見義勇為的劉姓鄰居，從2樓後方破壞防盜鐵窗後救出，2人受到輕微嗆傷，3人經送醫後沒有生命危險。

新北消防局火災鑑識中心上午10時許，返回火災現場調查，初步證實起火點在廚房，與目擊民眾報案內容吻合；許姓小兒子事發時坦承縱火，但當時精神狀況並不穩定，經雙和醫院進行精神鑑定後，初步判斷並無異狀，警訊後依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▼板橋民宅縱火，3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋民宅縱火，3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋民宅縱火，3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

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