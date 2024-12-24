　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

▲▼板橋民宅縱火，3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋民宅發生縱火事件，釀成3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民、陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

板橋20歲許姓男子23日凌晨不滿郭姓母親碎念，點起多根蠟燭縱火，導致媽媽全身50％燒燙傷、23歲姊姊嗆傷。檢方訊後，依放火燒燬現供人使用住宅、殺人未遂等罪，向法院聲請羈押。

檢察官訊問後，以許男涉犯刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用住宅、刑法第271條2項、第1項殺人未遂等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

據悉，53歲郭姓母親與丈夫分居，跟23歲、20歲的姊弟同住在登記丈夫名字的公寓2樓，凌晨12時許，郭母碎念許姓小兒子，2人發生激烈口角衝突，爭吵聲也吵醒了左右鄰居，爭吵結束沒多久，小兒子竟跑到廚房點燃多根蠟燭縱火。郭母見火勢引燃，大喊「失火了，快逃」。

警消獲報出動大批消防救護人員，先將郭母救出，她全身50％燒燙傷，傷勢集中在臉部，姊弟2人則由熱心見義勇為的劉姓鄰居，從2樓後方破壞防盜鐵窗後救出，2人受到輕微嗆傷，3人經送醫後沒有生命危險。

新北消防局火災鑑識中心上午10時許，返回火災現場調查，初步證實起火點在廚房，與目擊民眾報案內容吻合；許姓小兒子事發時坦承縱火，但當時精神狀況並不穩定，經雙和醫院進行精神鑑定後，初步判斷並無異狀。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　檢警回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

北市麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　母淚求公道...檢警回應了

快訊／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

嘉義29歲兒「抱起媽媽活活摔死」　親友看監視器悲憤：像摔狗一樣

快訊／竹北市突傳2642戶停電　主幹道「號誌不亮」交通塞爆

靜宜助教「頂加洗澡」陳屍浴室　法醫相驗確認死因

台中公車下坡煞車失靈自撞分隔島　3香港客受傷女童門牙斷裂

獨／學霸助理教授陳屍浴室！消防署暫未列CO中毒...奪命4關鍵曝

新北逆子弒父！嫌他老弱多病不想顧　狠推下山坡再壓頭溺斃

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

豪華版 #聖誕雪橇 車隊遊台中！ 1680萬 #麥拉倫 帶頭總值飆7千萬

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

北市麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　母淚求公道...檢警回應了

快訊／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

嘉義29歲兒「抱起媽媽活活摔死」　親友看監視器悲憤：像摔狗一樣

快訊／竹北市突傳2642戶停電　主幹道「號誌不亮」交通塞爆

靜宜助教「頂加洗澡」陳屍浴室　法醫相驗確認死因

台中公車下坡煞車失靈自撞分隔島　3香港客受傷女童門牙斷裂

獨／學霸助理教授陳屍浴室！消防署暫未列CO中毒...奪命4關鍵曝

新北逆子弒父！嫌他老弱多病不想顧　狠推下山坡再壓頭溺斃

美國對中國晶片業展開301調查　中方稱強烈不滿

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

快訊／馬來西亞重大車禍！巴士、貨車、休旅車撞成一團　至少6死

公司帳戶剩2240萬　美電動車廠Canoo全面放無薪假

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

美軍核潛艦「德州號」重返戰備狀態！6個月大修測試完成

戴晚郎／讓打架更精采：跪求送「台灣葉問」進立法院！

朴信惠露香肩紫禮服美出新高度　搭香奈兒山茶花珠寶優雅大氣

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

即／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

獨／39歲靜宜助理教授陳屍浴室！學霸背景曝光

新北逆子弒父！推下山坡再壓頭溺斃

獨／學霸助理教授陳屍浴室　現場奪命4關鍵曝

靜宜助教陳屍浴室　法醫相驗確認死因

「北宜林志玲」單手持槍　喝斥違規駕駛就範

按摩師養生館猝死　友巡訪發現已屍僵

天冷室內加裝熱水器　女兒開門驚見父母中毒雙亡

即／竹北市突傳2642戶停電　主幹道「號誌不亮」交通塞爆

畫面曝！嘉義逆子「格鬥式抱摔」害死母

女友奪刀不慎刺死男友　檢依過失致死起訴

更多熱門

相關新聞

板橋20歲男點蠟燭縱火　精神鑑定正常

板橋20歲男點蠟燭縱火　精神鑑定正常

新北市板橋區三民路二段巷內一處公寓2樓今（23日）凌晨12時許發生大火，造成一家三口受傷，母親全身50％燒燙傷，傷勢集中在臉部，姊弟則受到嗆傷，所幸均無生命危險，而起火原因竟是小兒子對母親「管教太嚴，很煩」，心生不滿到廚房點燃蠟燭縱火，經雙和醫院做精神鑑定，判斷無異狀，訊後依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

板橋20歲男跟媽媽吵架！　衝廚房點蠟燭縱火釀3傷

板橋20歲男跟媽媽吵架！　衝廚房點蠟燭縱火釀3傷

板橋火警！20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩

板橋火警！20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩

快訊／板橋民宅疑遭縱火！婦「臉部燒傷」送醫

快訊／板橋民宅疑遭縱火！婦「臉部燒傷」送醫

斗南縱火弒親奪3命　逆子一審判無期徒刑

斗南縱火弒親奪3命　逆子一審判無期徒刑

關鍵字：

縱火母親重傷姊姊救援家庭口角板橋

讀者迴響

熱門新聞

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

即／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

楊謹華在家出意外！

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

獨／39歲靜宜助理教授陳屍浴室！學霸背景曝光

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

韭菜翻車！　上櫃光通訊華星光爆2038.7萬違約交割

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面