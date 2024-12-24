板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

▲板橋民宅發生縱火事件，釀成3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者黃哲民、陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

板橋20歲許姓男子23日凌晨不滿郭姓母親碎念，點起多根蠟燭縱火，導致媽媽全身50％燒燙傷、23歲姊姊嗆傷。檢方訊後，依放火燒燬現供人使用住宅、殺人未遂等罪，向法院聲請羈押。

檢察官訊問後，以許男涉犯刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用住宅、刑法第271條2項、第1項殺人未遂等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

據悉，53歲郭姓母親與丈夫分居，跟23歲、20歲的姊弟同住在登記丈夫名字的公寓2樓，凌晨12時許，郭母碎念許姓小兒子，2人發生激烈口角衝突，爭吵聲也吵醒了左右鄰居，爭吵結束沒多久，小兒子竟跑到廚房點燃多根蠟燭縱火。郭母見火勢引燃，大喊「失火了，快逃」。

警消獲報出動大批消防救護人員，先將郭母救出，她全身50％燒燙傷，傷勢集中在臉部，姊弟2人則由熱心見義勇為的劉姓鄰居，從2樓後方破壞防盜鐵窗後救出，2人受到輕微嗆傷，3人經送醫後沒有生命危險。

新北消防局火災鑑識中心上午10時許，返回火災現場調查，初步證實起火點在廚房，與目擊民眾報案內容吻合；許姓小兒子事發時坦承縱火，但當時精神狀況並不穩定，經雙和醫院進行精神鑑定後，初步判斷並無異狀。