中西合璧過聖誕！　花蓮豐收農遊趴集章戳送禮包

▲▼「花蓮豐收農遊趴」結合幸福耶誕城東西方節慶，進行熱鬧遊行、市集。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

每一年耶誕節期間，花蓮縣政府府前石雕公園的花蓮幸福耶誕城皆吸引大批民眾同歡，今年特別於25日（週三）15:20至21:00在北側停車場舉辦「花蓮豐收農遊趴」，結合東西方節慶，邀集花蓮農村進行熱鬧遊行、市集、特色體驗等多元內容，邀請民眾在年尾之際共同來祈豐年豐收，也一同感受最地道的花蓮農遊魅力。

縣長徐榛蔚表示，為擴大整合農村旅遊資源，塑造鮮明區域形象，強化花蓮農遊影響力，2022年即開始籌劃軸帶農遊，總計規劃五條軸帶，而今年度首先啟動碧藍、琥珀、黃金三大軸帶推動，未來將持續透過串聯結合與行銷推廣，展現花蓮獨特的農村旅遊特色；花蓮豐收農遊趴活動就是融匯了今年主推的三條軸帶示範遊程精華，讓民眾在活潑且創意滿滿的農村體驗中，感受花蓮深厚的自然人文底蘊，吸引更多人走進我們的美麗農村。

農業處長陳淑雯說明，這次市集中將能看到花蓮吉安、壽豐、光復、瑞穗、玉里、富里等地區的特色商品，讓民眾可以吃喝、採購特色伴手、體驗一次滿足，此外，還可以參加「農遊護照集章活動」！集滿一定數量的碧藍、琥珀、黃金三大軸帶的章戳，就能兌換限量「軸帶禮包」，內含多樣驚喜在地好禮，此外，現場也提供各式免費試吃及體驗名額，讓您在遊玩之餘也能品味花蓮豐收的成果。

陳淑雯補充，花蓮豐收農遊趴將於活動當日15:20進行農遊趴熱鬧遊行開場，歡迎大小朋友一起參與，同享節日歡樂；此外也需請欲前往活動的民眾特別留意，花蓮縣政府北側停車場的部分區域在12月23日至12月26日將進行活動停車管制，造成不便之處敬請見諒，也邀請大家，快揪家人朋友一同來花蓮幸福耶誕城與豐收農遊趴共度歡樂佳節吧！

詳細花蓮豐收農遊趴活動資訊可至花蓮縣政府農業處臉書粉絲專頁查詢。