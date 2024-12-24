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ET民調／執政兩年滿意度飆破80%！苗栗縣民高度肯定鍾東錦　居住幸福感達79.7%

▲ET民調／執政兩年滿意度飆破80%！苗栗縣民高度肯定鍾東錦　居住幸福感達79.7% 。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

▲ET民調／苗栗縣長鍾東錦執政兩年滿意度飆破80% 。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦

記者陳弘修／台北報導

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday民調雲》持續進行調查。在最新出爐的苗栗縣部分，對於縣長鍾東錦執政2年的成績，縣民給予了高度肯定，整體施政滿意度80.5％，顯見擁有企業經驗的鍾東錦在上任後強調一座有前景的城市要能滿足眼前民眾需求，同時顧及長遠的發展規劃的領導作為，已經讓苗栗鄉親們相當有感。

《ETtoday民調雲》此次調查的時間是在11月21日至11月30日，調查範圍與對象為年滿20歲以上且設籍苗栗縣的民眾，以手機簡訊與 EDM 方式進行封閉性網路問卷調查，有效樣本數為1,201份，在95%信賴區間內，抽樣誤差最大值為±2.83%。

調查結果指出，鍾東錦在經濟發展、交通建設、觀光文化、社會福利、長者照護、公共建設，以及教育與青年發展、改善治安、環境保護等領域，所推動的16項政策與作為，獲得縣民正向的回饋，滿意度幾乎都在7成至8成以上。

對於鍾東錦施政表現的滿意程度，調查結果顯示，有高達80.5%的縣民對鍾東錦的施政表現感到滿意，不滿意者的比例僅12.4%，表示不知道或沒意見者為7.1%。

▲ET民調／執政兩年滿意度飆破80%！苗栗縣民高度肯定鍾東錦　居住幸福感達79.7% 。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／執政兩年滿意度飆破80%！苗栗縣民高度肯定鍾東錦　居住幸福感達79.7% 。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／執政兩年滿意度飆破80%！苗栗縣民高度肯定鍾東錦　居住幸福感達79.7% 。（圖／ETtoday民調雲）

談到苗栗縣政府團隊的整體表現，調查結果也指出，有76.2%的縣民對縣府團隊的表現感到滿意，16.0%的民眾感到不滿意，表示不知道或沒意見者為7.8%。

在幸福度部分，有近8成（79.7%）的縣民對於居住在苗栗表示感到幸福，認為不幸福者為17.5%，表示不知道或沒意見者為2.8%。

整體來看，在各項政策推動、首長個人施政滿意度、縣府團隊表現上，苗栗縣民都給予了鍾東錦高度的評價。鍾東錦曾在今年的議會總質詢中以日本作家芥川龍之介的一席話「我們每個人都是一滴小水滴，但聚在一起就能匯成海洋」，強調府會必須凝聚「讓苗栗更美好」的共識攜手前行，以縣民福祉為依歸，解決沉痾、建立制度， 並在農業的基礎上往全力打造苗栗成為中台灣觀光科技大城的道路前進，苗栗縣民正向肯定鍾東錦及其團隊的表現，無疑也等於替執政滿兩年的鍾東錦打了一劑強心針。

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