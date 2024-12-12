苗栗男殺母砍子墜樓亡！他見逃劫10歲童恐懼眼神：刺痛每一個人

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，縣長鍾東錦昨前往慰問。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮9日發生1死2傷的人倫悲劇！黃姓男子疑被害妄想症發作企圖自殘，母親和10歲兒子在阻攔時，黃持刀砍傷祖孫脖子後，黃男當著處理家暴的警員面前，自4樓陽台縱身跳下身亡，留下驚懼不已的祖孫。苗栗縣長鍾東錦昨（11）日前往醫院探視祖孫，鍾說：「看到10歲男童充滿恐懼的眼神，刺痛了在場的每一個人。」

37歲的黃姓男子原本跟妻子育有10歲兒子和7歲女兒，卻因罹患被害妄想症造成家庭破碎，2010年初因對妻子家暴而離婚，單親帶著兒女跟63歲的母親同住，依靠在團膳公司當廚工養家。

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，警方封鎖現場採證。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

本月9日晚上9點左右，黃男又出現幻覺向母親聲稱：「機車裡面躲了一個人，要殺光我們全家！」黃母親婉言相勸，但他卻失控持刀要自殘，母親要制止時反被失去理性的兒子揮刀砍傷脖子，兒子見狀衝上前想要保護祖母，也不慎被黃男砍傷脖子和手掌，屋內血跡斑斑，女兒嚇得躲回房間反鎖。

10歲兒子乘機報案，警方接獲報案趕到現場，黃男情緒激動不肯開門，兒子趁隙開門又被黃男拉回，警方喝斥黃男「幹什麼、別動！」後來黃母趕緊開門，警方趕緊救出祖孫2人，警方入內勸說黃男不要衝動，結果黃男轉身從4樓住家陽台，縱身跳下社區中庭，當場傷重不治。受傷的祖孫送醫時，男童一手摀住傷口一邊說：「這樣明天不能上學要怎麼辦？」令人心疼。

▲10歲男童一手揪住脖子傷口，一邊說這樣明天不能上學要怎麼辦？令人心疼。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣長鍾東錦昨率衛生局、社會處等相當官員，前往醫院探視治療中的祖孫、致贈慰問金，鍾並以《在我從政生涯裡面，經歷過無數次的慰訪，但今天，是我心裡最痛的一次。》為題，昨晚在個人臉書貼文闡述心情。

鍾說，當我將慰問金遞給孩子的時候，他充滿恐懼的眼神，刺痛了在場的每一個人！在社會上每一個不幸的家庭，都有自己的故事，本該是心中保護自己的巨人，如今卻成了孩子內心，最撕裂的痛。悲劇既然發生，心靈也許可以被治癒，但傷疤永遠不會消失，接下來人生的路該怎麼走，他還那麼小，要到何時才能看透？

鍾東錦強調，已指示社會處長密切注意個案，這對祖孫太可憐，沒有政府的幫忙，這關她們過不了，更要求衛生局對縣內有相關心理疾病的族群，確實掌握，我們都有孩子，發生這樣的事情，沒有一個母親能夠接受。