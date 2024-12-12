　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗男殺母砍子墜樓亡！他見逃劫10歲童恐懼眼神：刺痛每一個人

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，縣長鍾東錦昨前往慰問。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，縣長鍾東錦昨前往慰問。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮9日發生1死2傷的人倫悲劇！黃姓男子疑被害妄想症發作企圖自殘，母親和10歲兒子在阻攔時，黃持刀砍傷祖孫脖子後，黃男當著處理家暴的警員面前，自4樓陽台縱身跳下身亡，留下驚懼不已的祖孫。苗栗縣長鍾東錦昨（11）日前往醫院探視祖孫，鍾說：「看到10歲男童充滿恐懼的眼神，刺痛了在場的每一個人。」

37歲的黃姓男子原本跟妻子育有10歲兒子和7歲女兒，卻因罹患被害妄想症造成家庭破碎，2010年初因對妻子家暴而離婚，單親帶著兒女跟63歲的母親同住，依靠在團膳公司當廚工養家。

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，縣長鍾東錦昨前往慰問。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，縣長鍾東錦昨前往慰問。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，警方封鎖現場採證。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

本月9日晚上9點左右，黃男又出現幻覺向母親聲稱：「機車裡面躲了一個人，要殺光我們全家！」黃母親婉言相勸，但他卻失控持刀要自殘，母親要制止時反被失去理性的兒子揮刀砍傷脖子，兒子見狀衝上前想要保護祖母，也不慎被黃男砍傷脖子和手掌，屋內血跡斑斑，女兒嚇得躲回房間反鎖。

10歲兒子乘機報案，警方接獲報案趕到現場，黃男情緒激動不肯開門，兒子趁隙開門又被黃男拉回，警方喝斥黃男「幹什麼、別動！」後來黃母趕緊開門，警方趕緊救出祖孫2人，警方入內勸說黃男不要衝動，結果黃男轉身從4樓住家陽台，縱身跳下社區中庭，當場傷重不治。受傷的祖孫送醫時，男童一手摀住傷口一邊說：「這樣明天不能上學要怎麼辦？」令人心疼。

▲苗栗家暴男精神失控砍傷母親和兒子後跳樓身亡，縣長鍾東錦昨前往慰問。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲10歲男童一手揪住脖子傷口，一邊說這樣明天不能上學要怎麼辦？令人心疼。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣長鍾東錦昨率衛生局、社會處等相當官員，前往醫院探視治療中的祖孫、致贈慰問金，鍾並以《在我從政生涯裡面，經歷過無數次的慰訪，但今天，是我心裡最痛的一次。》為題，昨晚在個人臉書貼文闡述心情。

鍾說，當我將慰問金遞給孩子的時候，他充滿恐懼的眼神，刺痛了在場的每一個人！在社會上每一個不幸的家庭，都有自己的故事，本該是心中保護自己的巨人，如今卻成了孩子內心，最撕裂的痛。悲劇既然發生，心靈也許可以被治癒，但傷疤永遠不會消失，接下來人生的路該怎麼走，他還那麼小，要到何時才能看透？

鍾東錦強調，已指示社會處長密切注意個案，這對祖孫太可憐，沒有政府的幫忙，這關她們過不了，更要求衛生局對縣內有相關心理疾病的族群，確實掌握，我們都有孩子，發生這樣的事情，沒有一個母親能夠接受。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／小咖狙殺大角頭！　2關鍵「異常乾淨」
台大名醫涉性騷「仍在職」　院方證實：要求與學生保持距離
2寶爸殺母砍子！他見10歲童恐懼眼神：刺痛每一個人
快訊／新北環狀線提早修復完成！　中午12點全線通車
快訊／前國防部長李天羽病逝　享壽79歲
快訊／3縣市大雨特報！　下到明天
星巴克明推買一送一！　大杯以上就有
台大名醫教授涉性騷！急辦退休　校方回應了
撞擊瞬間曝！媽下車放三角錐　兒面前遭撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園驚險一刻！軍用卡車闖紅燈　險撞騎士畫面曝引發熱議

人夫外遇被妻抓包　小三繼續放閃每周約會1次！下場曝光

台版地面師詐退休女醫7300萬　她心裡一想法...7房產都抵押了　

變態律師想3P！含紅酒強灌還隔褲性侵　男友目睹驚：原來妳沒同意

獨／小咖狙殺大角頭！2關鍵「異常乾淨」　「鴨頭」之死仍是謎

國1北上206K大貨車追撞翻覆！散落物噴對向　小貨車又撞上

約性交易為保險套吵架　嫖客被拒退款怒報警全抄了

大貨車載鋼樑「15秒掉3根」超扯畫面曝　後車嚇壞加速急逃

苗栗男殺母砍子墜樓亡！他見逃劫10歲童恐懼眼神：刺痛每一個人

阿伯三字經狂譙刈包店員2分鐘　29歲正義姊出手後爆衝突互控

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

桃園驚險一刻！軍用卡車闖紅燈　險撞騎士畫面曝引發熱議

人夫外遇被妻抓包　小三繼續放閃每周約會1次！下場曝光

台版地面師詐退休女醫7300萬　她心裡一想法...7房產都抵押了　

變態律師想3P！含紅酒強灌還隔褲性侵　男友目睹驚：原來妳沒同意

獨／小咖狙殺大角頭！2關鍵「異常乾淨」　「鴨頭」之死仍是謎

國1北上206K大貨車追撞翻覆！散落物噴對向　小貨車又撞上

約性交易為保險套吵架　嫖客被拒退款怒報警全抄了

大貨車載鋼樑「15秒掉3根」超扯畫面曝　後車嚇壞加速急逃

苗栗男殺母砍子墜樓亡！他見逃劫10歲童恐懼眼神：刺痛每一個人

阿伯三字經狂譙刈包店員2分鐘　29歲正義姊出手後爆衝突互控

桃園驚險一刻！軍用卡車闖紅燈　險撞騎士畫面曝引發熱議

民進黨「聯手苗博雅」威脅蔣萬安？　郭正亮：吳思瑤不選才派她

不畏景氣挑戰！環泥品牌三重水漾特區首案「環泥水澐」受矚

女子實名舉報老公開車滑手機看美眉　陸交警受理罰50元

北部越來越冷「周六到下周一晨最劇烈」　3地低溫剩10度　

買小份「強迫變大份」！他逛寧夏夜市被1攤氣炸：不想再去了

硬皮病侵襲連肺部都石化　「喘、咳、累」三大症狀拉警報

洪健益提案停辦雙城　蔣萬安大酸：陸委會同意要辦！議員趕快跟上

人夫外遇被妻抓包　小三繼續放閃每周約會1次！下場曝光

大逆轉！「鷹王」楊恩砍22分11助攻　老鷹擊敗尼克挺進NBA盃4強

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

知名醬油廠第三代出軌女員工　正宮提告1原因敗訴

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

最美董座突脫稿「沒借2千萬」！來由曝

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命

即／6槍狙殺角頭「鴨頭」　殺手殺人罪起訴

陳彥翔奪8命免死　律師揭關鍵：就是這個but

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

撞擊瞬間曝！車故障「媽下車放三角錐」兒面前遭撞死

金門人目擊部隊裝甲車集結　金防部澄清了

縱火燒死8至親改無期　高檢署回應了

內湖母女遭詐亡　詐團又出招假冒這2人

更多熱門

相關新聞

竹南草叢清晨遭縱火！竟是無聊男燒草

竹南草叢清晨遭縱火！竟是無聊男燒草

苗栗竹南鎮6日發生火警！竹南分隊於清晨6點23分獲報，指山佳附近有雜草起火燃燒，立即出動2車5人前往救援，出兩水線將火勢撲滅。據了解，現場為一民眾使用打火機點燃雜草縱火，現場濃煙密布，有多處火點，燃燒面積約60平方公尺。縱火民眾精神狀況不佳，經消防人員通知竹南派出所員警，將他帶回保護管束。

瓊瑤過世引「安樂死」討論　邱泰源：爭議多

瓊瑤過世引「安樂死」討論　邱泰源：爭議多

老人輕生多！醫點出「4大心理問題」易被忽略

老人輕生多！醫點出「4大心理問題」易被忽略

鍾東錦小編又出招　讓老闆變林凱威電燈泡

鍾東錦小編又出招　讓老闆變林凱威電燈泡

誘騙抵押房地產　苗栗9人被拐4千萬

誘騙抵押房地產　苗栗9人被拐4千萬

關鍵字：

苗栗家暴砍傷祖孫鍾東錦精神疾病

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面