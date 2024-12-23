ET民調／鍾東錦16大政策平均滿意度破7成8　86.8%苗栗縣民最愛這項

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，苗栗縣民對於縣長鍾東錦在9大領域中所推動的16項政策，給予了高度肯定評價，平均滿意度為78.6%。其中，滿意度突破8成的縣政推動計有8項，縣民最滿意的第一名政策為「觀光與文化活動推廣」，支持度為86.8%。

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday 民調雲》持續進行調查。在最新出爐的苗栗縣部分，有高達80.5%的縣民對於縣長鍾東錦上任兩年的施政表現感到滿意，回答不滿意者的比例僅12.4%。

在經濟發展、交通建設、觀光文化、社會福利、長者照護、公共建設，以及教育與青年發展、改善治安、環境保護等九大領域，鍾東錦及其團隊所推動的16項政策與作為，苗栗縣民也都給予了正向評價，滿意度多在7至8成左右。

《ETtoday民調雲》此次調查的時間是在11月21日至11月30日，調查範圍與對象為年滿20歲以上且設籍苗栗縣的民眾，以手機簡訊與 EDM 方式進行封閉性網路問卷調查，有效樣本數為1,201份，在95%信賴區間內，抽樣誤差最大值為±2.83%。

根據調查結果顯示，在苗栗縣政府所推動的16項重要政策中，滿意度突破8成的有8項，第一名是觀光與文化活動推廣，滿意度為86.8%，其次依序為長期照顧與高齡友善服務86.6%、幼兒教育83.8%、垃圾處理與資源回收83.1%、智慧交通82.1％、招商引資與產業發展81.2%、防洪防災建設81.2%、樂齡學習80.1%。

以下為此次的調查內容與結果：

（一） 招商引資與產業發展

81.2%的縣民對於苗栗縣積極配合桃竹苗大矽谷計劃，進行招商並成功吸引力晶積成電子等大企業進駐的措施感到滿意，回答不滿意者的比例僅11.0%。





（二） 施工安全與土壤液化防範

75.2%的縣民對於縣府發布重大建築工程施工辦法及基礎開挖安全措施管理要點，並持續進行土壤液化風險評估等措施感到滿意，回答不滿意者的民眾比例僅15.2％。

（三） 鄉村發展

71.3%民眾對於縣府辦理苗栗、大湖、通霄及南庄等4個鄉鎮市的整體規劃，並積極處理南庄原民部落位於水源水質保護區及建地不足等問題的措施感到滿意，感到不滿意的民眾為19.3%，另有9.4%民眾表示不知道或沒意見。

（四） 空氣汙染防制

72.5%的縣民對縣府積極推動多項空氣汙染改善設施表示感到滿意，例如，工廠空污改善、淘汰老舊車輛、劃設空氣品質維護區、污染源科技化監控、推動環保祭祀、推廣新式農廢處理技術及露天燃燒告發取締等措施，感到不滿意的民眾為23.1%，表示不知道或沒意見的民眾為4.5%。





（五） 智慧交通

82.1%的縣民對於縣府導入智慧交控服務，疏通縣內易壅塞路段，持續普及Youbike站點並引進2.0系統等措施感到滿意，感到不滿意的民眾為14.0%，另有3.9%民眾表示不知道或沒意見。

（六） 防洪防災建設

81.2%的縣民對於縣府加強防洪抗災工程，包括田寮排水系統分洪治理、頭份N2D幹線雨水下水道、通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長、灰寮溝排水分洪道治理、老庄溪與土牛溪等縣管區域排水等工程，表示感到滿意。回答不滿意的民眾僅8.9%，回答不知道或沒意見的民眾為9.9%。

（七） 推動5G智慧學習

近7成（69.8%）的縣民對於縣府積極強化科技融入教學設施，包含AR擴增實境或VR虛擬實境技術融入各領域課程，並推展XR數位共學等措施，表示感到滿意。回答不滿意者的民眾僅為15.5%，另有14.7%民眾表示不知道或沒意見。

（八） 幼兒教育

83.8%的縣民對縣府推動平價教保及公立幼兒園延長照顧服務表示感到滿意，感到不滿意的民眾僅為9.2%，7.0%民眾表示不知道或沒意見。

（九） 樂齡學習

80.1%的縣民對縣府於每個鄉鎮設立樂齡學習中心，提供55歲以上民眾就近參與終身學習等服務，表示感到滿意，感到不滿意的民眾僅為9.7%，10.2%民眾表示不知道或沒意見。

（十） 企業ESG與綠色旅遊及農特產品推廣

77.5%民眾對於縣府與新竹科學園區同業公會合作舉辦「苗栗Chill好食 - 休閒農業特色推廣交流會」，並攜手農村水保署輔導14家休閒農業業者與企業ESG對接，推動綠色旅遊及農特產品等作為，表示感到滿意，感到不滿意的民眾僅為11.0%，另有11.4%民眾表示不知道或沒意見。

（十一） 觀光與文化活動推廣

86.8%的縣民對於縣府陸續舉辦「2024苗北藝術節」、「第7屆貓裏表演藝術節」、「第4屆苗栗店仔藝穗節」、「2024通霄沙雕藝術節」等藝術節活動，並持續進行「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」、「出磺坑再造歷史現場2.0計畫」、「客家文學花園景觀工程」、「白沙聖域．天空之丘–白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫」等景點建設工程，表示感到滿意，感到不滿意的民眾僅為8.0%，另有5.3%民眾表示不知道或沒意見。

（十二） 多元族群照顧

近8成（79.8%）的縣民對於縣府提供原住民，包括增設原住民文化課程並開辦多場學習班次、設置3處原住民族家庭服務中心及16處文化健康站、推動新住民事務委員會、設置2處新住民家庭服務中心與4處新住民社區服務據點等多元族群照顧的相關政策，表示感到滿意，感到不滿意的民眾僅7.9%，另有12.2%民眾表示不知道或沒意見。

（十三） 長期照顧與高齡友善服務

86.6%的縣民對於縣府提供「長照到府服務」、設立「長照日間照顧中心」，並成立「長照行政大樓」，用1966專線5分鐘免費提供長照服務等長期照顧政策，表示感到滿意，回答不滿意者的民眾僅8.1%，另有5.3%民眾表示不知道或沒意見。

（十四） 青年與中高齡職涯發展

72.6%的縣民對於縣府協助中高齡者求職就業，成立苗栗縣銀髮人才服務據點，協助青年業者或店家品牌宣傳知名度，包括推動「苗菁創生．苗栗縣青年店家新創輔導升級計畫」與「第3屆巷弄菁潮流 苗青創業菁選品」青年創新店家選拔活動等措施，表示感到滿意，回答不滿意者比例14.2%，另有13.1%民眾表示不知道或沒意見。

（十五） 垃圾處理與資源回收成效

高達83.1％的縣民對於縣府積極推動社區大廈資源回收工作及重點強化資收設施、減塑推動等多項創新辦法，並強化了縣內垃圾焚化廠管理等措施，表示感到滿意，感到不滿意的民眾僅10.7%，另有6.3%民眾表示不知道或沒意見。

（十六） 治安與公共安全

76.2%的縣民對於縣府在治安維護（緝毒、打詐、檢肅非法槍彈及偵破暴力案件），以及公共安全（推動「防災士培訓認證制度」及「臺灣民間自主緊急應變隊」、增購雲梯車等科技救災設備）等政策與作為，回答不滿意者的比例僅為18.1%，另有5.8%民眾表示不知道或沒意見。