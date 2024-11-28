誘騙抵押房地產「9人被拐4千萬」　鍾東錦化身說書人宣導反詐

▲苗栗縣政府今推出「鍾止詐騙 房患未然－縣長告訴你如何保護不動產」防詐影片首映記者會。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

詐騙集團真是吃人不吐骨頭！民眾上當被騙現金不打緊，尤有甚者再誘騙以不動產設定抵押，苗栗縣今年就有9件、被騙金額4145萬，縣長鍾東錦為加強反詐騙，指示警察局、地政處合作加強宣導，今（28）日更推出《鍾止詐騙房患未然—縣長告訴你如何保護不動產》防詐影片首映記者會，擔任說書人的角色，引領大家帶入故事並引以為鑑，以淺顯易懂的方式呈現了常見的假投

警察局長陳世煌表示，隨著科技發展和金融服務自動化，詐騙手法日益多變且複雜，近來不少民眾因誤信網路投資訊息而遭詐騙，不僅存款和現金遭騙外，甚至將畢生房產設定抵押交給犯罪集團，導致慘重損失，統計年1-10月受理投資詐騙案類，被害人遭詐後再以不動產設定抵押件數計9件，財損共計4145萬元。

縣長鍾東錦為提高防詐騙宣導的成效，要求警察局與地政處攜手合作，雙方共同推動防詐騙宣導措施，在官方網站或社群媒體共同推播，確保有效降低民眾遭詐騙機率。今天上午在縣府舉行防詐影片首映記者會，鍾縣長、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、副議長張淑芬、多位議員、警察局和地政處主管都與會。



影片由縣長鍾東錦擔任說書人的角色，以淺顯易懂的故事情節，呈現常見的假投資結合不動產詐騙手法，希望透過生動的情節和真實的案例，提高民眾的警覺心。

地政處也鼓勵民眾辦理「地籍異動即時通」服務，當不動產所有權人進行抵押權設定、買賣、贈與或補發權狀等12項常見案件時，系統會在案件收件及異動完成時，立即以簡訊或電子郵件通知所有權人、預先設定的1人（2組手機號碼），幫助民眾第一時間掌握土地及不動產的異動資訊，提升攔阻詐騙成效及避免不動產詐騙手法。