苗栗女婿林凱威見面會　鍾東錦小編再出招...讓老闆慘成電燈泡

▲鍾東錦接見棒球英雄、苗栗女婿林凱威夫婦，兩人公然放閃，鍾在臉書自嘲成為電燈泡。（圖／翻攝鍾東錦臉書，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

2024年世界棒球12強賽冠軍賽扛起「關門」重責大任的投手林凱威，昨（28）日以苗栗女婿身份接受縣長鍾東錦接見和表揚。鍾在臉書上也以《一不小心就成為電燈泡了》，自嘲成為棒球英雄夫妻甜蜜互動的幸福畫面背景的一員，臉書小編再出招，再讓老闆鍾東錦成為焦點。

中華棒球隊11月24日在日本東京巨蛋體育館跟日本隊爭奪冠軍寶座，目前效力於中華職棒味全龍隊的投手林凱威，在9局下半登場壓制日本隊攻勢，成功守住戰果，跟其他隊友成為台灣英雄。而林凱威原跟父母同住新竹市，跟苗栗縣頭份市民陳姿尹結婚後，夫妻去年底在頭份市設戶籍，林也成為苗栗女婿，陳姿尹的伯父也是苗栗縣著名建築師陳賢秋。

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鍾東錦臉書昨晚PO出「一不小心就成為電燈泡了」，指「與棒球健兒林凱威相見歡，雖然他不是出生在苗栗，但因為娶了頭份媳婦，落腳苗栗已將近兩年，或許這就是愛情的力量。只要願意在這塊土地上定居的人就是苗栗人，這句話不是口號，苗栗加碼獎金鼓勵運動健兒，歡迎歡迎，謝謝你來。而活動中小夫妻的甜蜜互動，眾人早已意會，一不小心我就在鏡頭中成為電燈泡了，變成了幸福畫面中背景的一員。」

鍾東錦的PO文還說，「平時都是我跟美琦（鍾妻）在放閃，今天算是迴向到自己身上了（笑）。林凱威關門一球閃電雙殺，所有人都印象深刻，有多少人在那一刻興奮到從沙發上跳起來，而我也不例外。今天藉著地利之便，能與英雄合照，還請各位球迷多多包涵，英雄站Ｃ位，我在旁邊，一樣開懷」。

而鍾東錦也預告，2026年棒球經典賽，要在縣府大廳轉播實況，為台灣健兒吶喊。用高畫素的巨大螢幕觀賽一定很過癮，況且設備本來就出自民脂民膏，用之於民，理所應當。