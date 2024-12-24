冬天太冷！高雄女騎士「單手騎機車」3.3K　沿路飄移還闖紅燈

記者陳宏瑞／高雄報導

冬天天氣太冷不少人騎機車時都會把手放進口袋單車騎車，一名網友日前PO出一段影片，指出在高雄仁武區一名女騎士騎機車騎了3.3多公里都單手騎，甚至還變換車道、闖紅燈，質疑這樣是否有違規？對此，警方表示，檢視影片後，女騎士雖然不算危險駕駛，但4項違規的部分可開罰1萬6400元。

▲▼高雄女騎士騎機車3.3公里全程單手騎，還有多項違規。（圖／翻攝自臉書社團高雄大小事，已授權）

網友在臉書社團「高雄大小事」PO出影片，影片中一名女騎士騎著紅色摩托車，從疑似天氣太冷，所以把左手放進外套口袋，右手握著油門單手騎車，她從鳥松區圓山路轉澄清路，一路騎到苓雅區行仁路路口，全程3.3公里單手騎車，網友指出女騎士還不打方向燈、左右飄移變換車道，闖一次紅燈，一次跨停止線，根本是危險駕駛。

影片引起網友熱議，認為女騎士「怕冷不戴手套，怕曬又要騎車出門再躲太陽，這些三寶騎士真的很有病」、「單手騎車危險駕駛」、「看這騎乘方式，肯定是違規慣犯，只是還沒出事跟欠人檢舉而已」，但也有人認為拍影片的網友「不該一直跟著人家」。

對此，仁武分局表示，根據內政部警政署警署函示，單手騎車是否屬危險駕駛應視駕駛人行駛時有無眼睛直視前方，並注意車前狀況，且穩妥掌控車輛，如違反上述情形，依道路交通管理處罰條例第43條，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

經檢視相關影像，該部機車闖紅燈與3次變換車道未依規定使用方向燈，依道路交通管理處罰條例，分別可處1800元以上5400以下罰鍰於1200元，以及3600元以下罰鍰，4項違規最高可罰1萬6400元。