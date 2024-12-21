渲染威脅論！陸痛批美最新中國軍力報告　重申「台灣是中美的紅線」

▲ 大陸國防部發言人張曉剛 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中國國防部新聞發言人張曉剛今（21）就日美方發佈2024年《中國軍事與安全發展報告》發表談話，直指該報告鼓譟「中國軍事威脅」言論，對此表示「強烈不滿、堅決反對」，並且重申「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

張曉剛指出，近日，美國國防部發佈2024年《中國軍事與安全發展報告》，曲解中國國防政策，臆測中國軍力發展，粗暴干涉中國內政，對中國軍隊極盡造謠抹黑之能事，渲染鼓譟所謂「中國軍事威脅」言論，「我們對此表示強烈不滿、堅決反對。」

張曉剛指出，中方堅定不移走和平發展道路，始終不渝奉行防禦性國防政策，積極履行大國軍隊國際責任，用實際行動踐行全球安全倡議和人類命運共同體理念，為國際社會提供更多公共安全產品。反而是美國利用軍事優勢維護單極霸權，強行推行「政權更迭」、煽動「顏色革命」，動輒極限施壓，近年來非法對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國發動戰爭和軍事行動，造成極為嚴重的平民傷亡和財產損失，導致巨大的人道主義災難，造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。事實證明，美方軍事戰略的對抗性、進攻性和冒險性日益加劇，嗜戰成癮的美國，已成為國際秩序的最大破壞者、全球安全的最大威脅者。

張曉剛表示，中國的核政策在所有核武器國家中最具穩定性、連續性和可預見性。「我們堅持自衛防禦的核戰略和不首先使用核武器的核政策，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平。我們發展核武器不是為了威脅別國，而是為了防禦和自衛，維護國家戰略安全。」

張曉剛痛批，反觀美方，擁有世界最大、最先進核武庫，卻仍頑固堅持首先使用核武器政策，投入巨資升級「三位一體」核力量，近年來更是多次開展次臨界核試驗，加快推進新型核彈頭研制進程，美英澳核潛艇合作嚴重衝擊國際核不擴散體系，嚴重破壞國際與地區和平穩定。美方應切實反躬自省，降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，給國際社會一個負責任的交代。

張曉剛再次重申，「台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」中國人民堅決捍衛國家主權和領土完整，無論什麼時候、無論誰想把台灣分裂出去，中國人民、中國軍隊都絕不會答應。中國軍隊在台灣附近海空域開展演練活動，針對的就是外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁，是捍衛主權和領土完整的必要之舉、正義之舉。美方加緊與台灣地區軍事勾連，通過軍售軍援加速武裝台灣，嚴重違反一個中國原則，只會助長「台獨」的囂張氣燄，推高台海緊張局勢，甚至導致衝突和戰爭。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，認清“台獨”分裂的極端危險性，認清引火燒身的嚴重後果，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持“台獨”分裂勢力，不要在錯誤的道路上越走越遠。

張曉剛進一步說，兩軍關係是中美兩國關係的重要組成部分，並且重視兩軍關係，通過軍事外交渠道與美方保持著坦誠有效的溝通。希望美方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為兩軍交往的基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

最後，張曉剛又批評，二十多年來，美方東拼西湊、年復一年發表此類極具欺騙性、虛偽性的報告，只不過是為其自身軍力發展尋找藉口，誤導輿論。「我們敦促美方停止捏造虛假敘事，糾正對華錯誤認知，推動兩國兩軍關係健康穩定發展。」