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高鐵驚見「超巨大行李」橫躺堵死門　全場震驚：怎麼進站的

▲▼高鐵誇張大行李封死門，全場震驚「怎麼上去的」。（圖／翻攝自）

▲高鐵車廂內驚見誇張行李橫躺堵門，全場震驚「怎麼上去的」。（圖／網友whitesong2020授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人乘坐台鐵或高鐵，最不想遇上的情況，應該是有人佔位或拿行李堵住動線。有女網友分享，她日前搭乘高鐵時，發現有人竟將大型貨物帶進車廂，而且還把出入口的大門堵死，貼文一出立刻引發網友熱議，直呼「這個東西能進站就很有問題了吧，高鐵人員在幹嘛？」

女網友在threads表示，她日前乘坐高鐵時，在座位上小睡了一下，不料睡醒就看到奇景，有一位阿桑帶了超大的行李進入車廂，行李還堆到把車廂大門堵死，讓她直呼「這種大型貨物如何上車廂的，沒有違規嗎，而且擋住門了，如果有意外，無法逃生好危險唉」、「唯一用處，喪屍來襲起了保護作用」。

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至於後續如何處理，女網友表示，由於車門被堵住了，加上全車都是乘客，她當時也無法聯繫車長處理，下車後告知服務台，寫了意見單，但不清楚高鐵會如何處理。

其他網友看了照片後也紛紛表示，「進站刷票的時候，不是都有人看著嗎，好想知道是怎麼進站不被攔下來」、「這個東西能進站就很扯了，高鐵人員在幹嘛」、「這個有誇張唉，怎麼沒有被攔截，之前看過有人背著滑雪板要去機場，就被攔下說不能進去」、「這個長度已經超過規定了吧」。

事實上，高鐵確實有明確規定隨身行李的長度、寬度及高度。根據高鐵公司官網公布的「乘車須知》指出，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分，且總重量不得超過40公斤，物品須占用座位者，應依所搭乘列車及車廂支付全票票價。

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