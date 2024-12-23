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女友住家庭套房「都不穿內衣」　男爆擔憂：被看光！兩派戰翻

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前無奈表示，女友和三位同學合租家庭式套房，他偶爾會前去過夜，其他室友的另一半也會；但重點是，女友都沒穿內衣，讓他忍不住憂心。對此，網友掀起兩派論戰，不少女生激動表示，「你自己穿穿看」，不過也有人能理解，建議可穿無鋼圈內衣。

網友在Dcard發文提到，女友跟三位同學合租家庭式的套房，他每周約三天會到那過夜，其他室友也偶爾會帶男友回家，有時大家也會一起打麻將，「不過，我每次去的時候，發現女友在家都沒穿內衣，在房間不穿我可以理解，但在客廳走來走去也都沒有穿，不知道其他室友的男友來時，會不會也不穿。」

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於是，原PO建議女友，至少在客廳要穿內衣；不過，女友則表示，內衣有鋼圈勒著很緊，況且在家就是要舒服輕鬆一點，其他人的男友應該也不會在乎。

聞言，他不禁感嘆，「覺得女友真的是太天真，想說直接買幾件給她穿，不然被看光光我會阿雜。」

▲胸罩,內衣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，一派網友不客氣地回，「說來奇怪，為什麼女生就一定要穿」、「不是勒在你肋骨上，講話都很輕鬆」、「如果對你女友來說是個負擔，就請不要勉強她」、「你把女友的內衣拿來穿看看，就能理解為什麼一到家就想脫掉了」、「女生真的穿不住有鋼圈的，尤其是在家」、「到底是多傳統的觀念，才會認為女生必需要穿胸罩？」

不過，不少人表示能理解，「感覺原PO只是怕其他室友的男朋友來時，沒穿內衣會被看到，應該不是要女友時時刻刻穿著啦」、「留言好多都把重點搞偏了，我覺得比起內衣，你給她買有胸墊的居家型休閒衣就好啦！歐美男性無所謂，但台灣還沒那麼開放」、「其實可以理解原PO的想法，畢竟男人最懂男人在想什麼，現在有很多很好穿的無鋼圈內衣，女友不會那麼排斥的」、「笑死，幫補血。記得之前有類似的文章，抱怨室友都不穿內衣，連自己男友來都不穿，留言都說她很綠茶，結果現在風向變成舒服就好」。

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