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同事買車買房！他「穩定1工作」想結婚　女友嫌丟臉：抬不起頭

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO當宅配員，旺季可賺到近5萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「女友好像看不起我的工作...」一名宅配員透露，同事做了20至30年到退休有車有房，而他旺季加班可賺到5萬，也有意與女友結婚，殊不知這種工作型態，讓她認為抬不起頭，還稱公務員或有一技之長才能經濟穩定，如果原PO繼續做這行就不願意結婚。對此，原PO難受直呼「做宅配真的有那麼丟臉嗎？」

一名從事宅配工作的男網友在Dcard分享自己的無奈，他在宅配公司任職兩年半，雖然表定早8晚5卻常要加班，離開公司已經6至7點，月薪部分3萬5至4萬；旺季可能忙到8至9點，薪水可近5萬元。

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而女友是公托人員，底薪3萬7起跳，原PO認為交往半年、彼此三觀也很合，殊不知女友最近無意間吐露，無法接受原PO的工作型態，「沒有升遷制度有點基層，還要在外面風吹日曬雨淋」，在外面會抬不起頭，沒辦法帶出門。

這一席話讓原PO感到晴天霹靂，女友認為，友人老公任職環保局，親戚也是公務員、做生意的居多，因此在她觀念裡，「公務員或會一技之長才是長久的」，如果繼續當宅配員的話，不可能答應結婚。

對此，原PO難過求問大家看法，「做宅配真的有那麼丟臉嗎？」並提到同事做這行20至30年，也順利買車買房一路做到退休，「為什麼在她眼裡會是基層的工作呢？」

底下網友熱議，「說好的三觀理念合...這樣是合在哪」、「等她薪水比你高再來靠腰」、「你算是物流業，我認為未來的趨勢，網購會更發達不怕餓死，覺得基層？那她以後就別網購」、「不偷不搶，正當工作為何要瞧不起？」「女生週邊如果比較多都是公職行業類型的人，他們會傾向收入穩定的另一半，但這不是他看輕你的理由，一個愛你的人，會希望你不要太勞累太辛苦，而不是只在乎自己的面子問題」。

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