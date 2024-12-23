可錄影拍照！被質疑戴「智慧眼鏡」作證　陳宥丞：審訊過程未使用

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金假帳案，台北地檢署20日傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞以證人身份出庭作證，但網紅「四叉貓」今（23）日質疑，陳當天戴著智慧眼鏡，可錄影、通話，還有AI語音助手等功能。對此，陳宥丞下午澄清，審訊過程中沒有使用，且若錄影的話，指示燈會亮起，拍照也會有聲音，所以不可能啟用任何存證功能。

▲台北市議員陳宥丞20日為柯文哲政治獻金案作證，佩戴的智慧眼鏡被質疑有拍照錄影功能。（資料圖／記者劉昌松攝）

針對被質疑20日下午配合檢調完成證人審訊後，佩戴可錄影拍照的智慧眼鏡受訪一事，陳宥丞23日傍晚表示，應訊過程均未配戴該眼鏡，僅在應訊結束後於接受媒體訪問時佩戴，並無在審訊過程中使用，「相信過程中，檢調方現場都有錄音錄影，可證明本人在應訊過程中並無使用」。

陳宥丞指出，該款智慧眼鏡設計上具備嚴格的隱私保護機制，在啟動拍照或錄影功能時，鏡框上的指示燈會亮起，拍照時還伴隨快門聲，以確保所有人的個人隱私不受侵犯，因此於審訊期間更無可能啟用任何存證功能。

最後，陳宥丞說，當天應訊期間全程配合檢調，所有行為均符合規範，希望外界尊重事實，不需過度解讀，避免造成不必要的誤會。