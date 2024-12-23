快訊／《沃草》連2任執行長爆財務醜聞　林祖儀出庭拍胸：沒A錢

記者黃哲民／台北報導

網路媒體《沃草》前執行長林祖儀被控任內偽造股東會議紀錄，假冒公司名義向銀行貸款轉入私人帳戶，又以不實委外專案項目侵占《沃草》資金，不法所得2106萬元，涉犯侵占、背信等罪嫌，台北地院今（23日）開庭，林不認罪，庭外受訪表示「我並沒有A公司的錢」。

▲網路媒體《沃草》前執行長林祖儀，因被控挪用公款2106萬元、涉犯業務侵占等罪嫌，23日到台北地院出庭，受訪表示「我並沒有A公司的錢」。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊長達40分鐘，辯護律師不滿法官訊問內容，多次言語交鋒。現年40歲的林祖儀開完庭面對媒體發問，身體後仰、狀似受驚嚇，接著乾笑抖了幾下，手拍胸口。他說律師確實跟法官有些爭執，但他會配合調查，記者直接問他「有侵占嗎」，林搖搖頭，表示「我並沒有A公司的錢」。

▲網路媒體《沃草》前執行長林祖儀，因被控挪用公款2106萬元、涉犯業務侵占等罪嫌，23日到台北地院出庭，受訪表示「我並沒有A公司的錢」。（圖／記者黃哲民攝）

《沃草》標榜「亞洲第一個監督政府運作的獨立網路平台」，宗旨為「公民監督、持續向前」，2013年由參與發起「公民1985行動聯盟」的醫師柳林瑋，和林祖儀共同出資2200萬元創辦的沃草有限公司經營，在2014年太陽花學運期間因相關報導而成名。

不料擔任《沃草》第1任執行長的柳林瑋，2015年6月被告發涉嫌挪用公民1985行動聯盟募款，他最後認罪獲檢方緩起訴確定，《沃草》隨即以「財務管理之重大錯誤」為由，解除柳的執行長職務，由林祖儀接替。

但2021年5月間，《沃草》公開聲明指控林祖儀涉長期挪用公司資金，並向台北地檢署對林提起刑事告訴。檢方查出林男接任執行長後到2020年10月間，不斷以採購3C設備之名提領《沃草》資金，或以不實的「專案開發」名義，將《沃草》的錢存進他另成立的公司帳戶，還要《沃草》員工加班幫做他公司事務，卻由《沃草》支付加班費。

此外，林祖儀更命吳姓女助理偽造股東簽名、製作不實的股東會議紀錄申辦銀行貸款60萬元，都存進林的私人帳戶，2020年9月間，林再以《沃草》名義申辦銀行貸款500萬元成功，股東起疑查帳發現，趕緊把貸款還給銀行。

林祖儀被解職後公開道歉但不認罪，聲稱調度資金不適當、並非侵占公款，他已把「爭議款項」全數歸還公司，檢方仍認定他不法所得共2106萬元，起訴林與吳姓助理涉犯業務侵占、背信與偽造文書等罪嫌，建請對已認罪並達成和解的吳女宣告緩刑。