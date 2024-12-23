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女友邊吃邊偷看！他留2星負評怨「老闆太帥」　長相曝網笑：不怪你

一間位於台南東區的日式料理餐廳，店家在網路上PO文表示，看到Google訊息通知，得知收到一則新的2星評論，看完對方的評論之後，卻只能摸摸鼻子吞下負評。（圖／翻攝Threads／mummu___87）

▲日式料理餐廳收到一則新的2星評論，看完對方的評論後，只能摸摸鼻子吞下負評。（圖／翻攝Threads／mummu___87）

圖文／CTWANT

一間位於台南東區的日式料理餐廳，店家在網路上PO文表示，看到Google訊息通知，得知收到一則新的2星評論，看完對方的評論之後，卻只能摸摸鼻子吞下負評。原來是客戶抱怨「老闆太帥」，帶女友來吃飯時，女友一直在偷看老闆，回家後還一直跟他說「老闆蠻帥的」，氣得他留言「下次不會再來了！」該則留言下，這名客戶還口嫌體正直的評價：「料理：5｜服務：5｜氣氛：1」。該則貼文在網路上爆紅，不少網友原本想說「哪來的奧客」，不過看到店家其他發文中老闆出鏡長相，只得默默留言：「腦版（老闆）是真的蠻帥的，不怪你。」

一間位於台南市東區裕農路上的日式料理店，22日傍晚在網路社交平台Threads發文，店家表示剛睡醒就看到Google傳來訊息通知，說收到一則新的2星評論。然而當店家看完該則客戶評論，心裡卻是五味雜陳。原來，這位留下評價的客戶表示，是女友在Threads滑到店家的帳號，一直吵著要吃，所以才帶女友到店裡用餐。沒想到吃飯時，女友一直在偷看工作中的老闆，回家還不斷稱讚「老闆蠻帥的」，氣得他撂話：「下次不會再來了！」評論底下，這名顧客還口嫌體正直的留下「料理：5｜服務：5｜氣氛：1」的給分，讚賞了店家的料理與服務。

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這則貼文很快在網路上爆紅，不少網友起初認為該則評論有些「奧客」，直到有女網友在留言中分享了老闆在其他貼文中出鏡的影片，還留言：「腦版（老闆）是真的蠻帥的，不怪你。」瞬間使輿論風向大翻轉。

網友分享老闆在其他貼文中出鏡的畫面，瞬間使輿論風向反轉。（圖／翻攝Threads／mummu___87）

▲網友分享老闆在其他貼文中出鏡的畫面，瞬間使輿論風向反轉。（圖／翻攝Threads／mummu___87）

不少網友看到老闆的長相，紛紛留言：「我：老闆到底是多帥？（點進主頁）還是我：幹老闆真的超帥！」「原本：蛤？是有多帥我來看看……看完：靠北，真的帥」、「很多店家都沒這問題，好羨慕這種評價。」還有網友被老闆的帥臉打動，「我要這個評論幹嘛？！我要的是餐廳地址捏！」

也有網友針對這名客戶既委屈又正直的給分留言：「服務5｜餐點5｜氣氛1。笑到翻過去」、「氣氛評分該評的是店家的氣氛，不是你們約會的氣氛！」

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