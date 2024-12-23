「22萬穿搭YTR」曬婚紗照！3萬粉絲看哭：祝你們很幸福

▲穿搭YTR「Peachi」曬婚紗照看哭粉絲。（圖／翻攝自IG／itspeachi_）

記者鄺郁庭／綜合報導

擁有22萬訂閱的人氣穿搭YTR「Peachi」今年4月和男友登記結婚，曾在IG分享登記當天的側拍照，超甜氛圍讓粉絲直讚，「可愛死，請繼續幸福下去。」昨（22）日Peachi則曝光復古風婚紗照，讓一票粉絲看哭，「超級好看，好想哭，祝你們很幸福很幸福」、「看得鼻子酸酸的」、「發瘋！看了覺得好幸福。」

Peachi在IG分享婚紗照，「2024年我們結婚了！婚紗照很任性的拍了各種風格的照片，其中之一是老公指定的復古年代的風格」，穿上復古又特殊的大澎袖婚紗，感覺像回到爸媽的年代，笑說「沒想到後來成為我們都很喜歡的一套婚紗。」

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貼文吸引將近3萬人按讚，「拖擺愛心也太可愛，屁曲根本芭比耶」、「真的只能用郎才女貌來形容！！屁曲怎麼什麼風格都能駕馭」、「超可愛，要永遠幸福」、「我的老天啊！超美」、「好美呀！好像動漫那些復古的日式婚照」、「屁曲是最美人妻！恭喜。」

還有網友看到想哭，「超級好看，好想哭，祝你們很幸福很幸福」、「好漂亮，看得鼻子酸酸的，好感動！希望大家都幸福」、「復古風好好看，而且不知為何有點感動」、「最後一張❤令人動容。」