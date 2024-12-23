哥哥一結婚！媽媽說她是外人「過年不能回家」：這是習俗

▲媽媽不讓原PO回家過年。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「看我生氣說這是習俗、習俗，哪有這種習俗？」一名網友發文表示，因為哥哥已經結婚，所以媽媽就說她是外人，過年不能回家，「現在突然跟我這樣講，是要我除夕夜帶女兒去路上流浪嗎？」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，哥哥結婚後，媽媽就說她是外人，所以過年的時候，不能回家，「講好聽是怕我被當壞小姑，事實就是有了媳婦不要女兒」。她透露，自己早和婆婆鬧翻好幾年，所以一直都是先生回婆家過年，而她回娘家，如今哥哥娶老婆，「是要我除夕夜帶女兒去路上流浪嗎？」

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原PO直言，在哥哥結婚前，媽媽就不會要她別回家，結果現在一結婚，「這個習俗就跑出來？」對此她也不禁直呼，「看我生氣說這是習俗、習俗，哪有這種習俗？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「若你回娘家過年，你大嫂也會說她要回自己娘家過年！ 或許你媽不希望這情況出現～她沒有小幫手，還得伺候大公主」、「媽媽為了綁架兒媳，犧牲了自己的女兒」、「媽媽說自己是外人，也太傷心了吧」、「我回娘家過年，小姑們也回娘家過年，多和樂啊」。

還有網友則說，「那自己在家放假不是更好，哪都不用去」、「那就安排旅遊」、「那就在自家和孩子過年或出國玩吧，如果媽媽說這是習俗的話，有可能嫂嫂也是初二才能回娘家了」、「連紅包都省了～多好」、「安排個爽爽的旅行不是很棒嗎」。