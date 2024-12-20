父親遭騙70萬！他扮3角「詐騙你的詐騙」曝細節　集團把錢全吐出來

▲原PO分享父親遭詐騙的過程，以及後續處理方式。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

南投一名男子發現父親遭投資詐騙70萬元後，因得知血汗錢無法討回，所以決定「詐騙你的詐騙」，先佯稱有朋友也要投資，接著說家裡很急著用錢，最終真的讓詐騙集團把70萬元吐出來。事後，有網友在網路上自稱是當事人，發文還原當時狀況，並補充更多細節。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，「我是這次上新聞『詐騙了你的詐騙』的兒子」，因為很多人想要了解細節，所以他決定發文分享細節。

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原PO透露，事情發生在今（113）年9月初，父親在臉書上看到了一篇關於「股市名人投資保證獲利」的文章，並點進了文章中的LINE連結。詐騙方假冒名人，聲稱會有助理代為處理，並贈送一本投資名書。

隨後，該助理每天早、中、晚都會問候父親，並探詢是否有現金、不動產或汽車等資產？以及了解投資意願。助理在聊天過程中，不時以「老爸」相稱，以增加親暱感，也讓父親產生信任，之後，該助理更將他父親拉進了一個名為「日進斗金」的群組，群組內的人每天都在炫耀投資獲利，這進一步洗腦了父親。

▲父親遭詐騙70萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

9月12日，原PO父親決定投資70萬元。但助理告訴父親，由於銀行機制問題，臨櫃匯款會有很多麻煩，且警察也會關切，因此只能提領現金並約定在家中面交。接著，助理請父親下載詐騙集團設計的APP，該平台需要拍攝身分證、存簿及個人資料才能進入，上頭還會顯示投資金額及獲利情況。

大約過了一週，70萬元的投資顯示獲利到了130萬元。父親當時本想提領本金，心想這樣比較安心，然而助理卻告知資金不足無法操作，並建議父親融資500萬元。原PO說，「慶幸的是，我父親沒有簽下有關融資的資料！隨後我父親發現這個怪怪的，就來找我」。

原PO當下馬上採取3個行動：



1. 打電話給銀行，洽詢是否有到府收錢的服務？

2. 打電話給分局，洽詢是否可能為詐騙？

3. 撥打165，洽詢收款憑證單上的公司是否被登記冒用詐騙？

「以上就不用我說了，答案很明確。」過程中，原PO都是開擴音，讓父親知道這確實是詐騙，但他同時也要父親別擔心、不要與詐騙集團撕破臉。之後原PO查找相關的詐騙案例，「終於終於！開啟了我的頭腦，想一想。不對啊，看了那麼多案例，其實詐團都有一個共同點，那就是貪心，一次不夠，就再騙一次的心理」。

於是隔天，原PO接管父親手機，並與助理溝通，而這裡有個小細節，「與對方訊息的每一段，都必須問過我父親，是否為他自己會說的話，不能被識破」。原PO告訴助理，他有兩個朋友得知他獲利後，也想投資，「一個比較困苦，只有50萬；另一個只能投資100萬，可以幫幫他們嗎？我這時是用求情的方式」。

▲原PO告訴助理，他有兩個朋友也想要投資。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO也告訴助理，自己的兩個好友都已經準備好錢了，就等何時可以收取、簽合約。與此同時，他也告訴助理，「因家中目前需要用到資金70萬，拜託看看是否能給我先出金，隨後再補進去？」助理過了2小時後，告知可以先出70萬元，並約定9月27日下午5時30分到府給現金。

「好吧！就等吧。」原PO接著也用自己的2支手機，佯裝是那兩位朋友，與助理連續聊了3天，「不能鬆懈、不能破功，就這樣撐到讓我父親提領的那一天。」好不容易等到9月27日，他特意提前10分鐘到父親家等候，並調整監視器，然而，「5:30人沒有看到，直到近6:00時終於打電話給我父親了」。

詐騙集團在電話中，確認父親穿什麼衣服？原來車手早早就在某個地方觀看，「於是（詐騙方）確定完、避開我調的監視器，從後門用走的進來，直接找我父親做點交現金，跟簽單提領憑證」。整個過程前後花不到2分鐘，等原PO追出去時，詐騙集團已經離開。

雖然未能等到警方到場，但至少順利拿回70萬元。之後原PO為了讓父親更加了解詐騙集團的手法，就請父親先不要刪除APP，看助理之後如何出本金，「之後就是大家看到新聞的那樣，要領錢，先付稅金加20%，老師的費用才能出金。此時父親也完全了解了」。

原PO也在留言處補充，目前相關的APP都已經刪除並且封鎖了。還有網友納悶，詐騙了詐騙集團會不會有問題？原PO則回，「有洽詢過警方，不算詐騙！只算借貸關係」。

▼臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）