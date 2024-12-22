貝佐斯要再婚了！傳28日舉辦婚禮　豪擲196億娶「前主播小三」進門

▲貝佐斯據傳將在28日與未婚妻桑切斯舉行婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）本月28日將於科羅拉多州阿斯彭（Aspen）舉行奢華婚禮。據悉，這場婚禮將以「冬季仙境」為主題，貝佐斯更豪擲6億美元（約新台幣196億元）籌備。這是這位美國富豪自2023年5月訂婚以來，首次傳出婚禮的具體消息。

據《紐約郵報》報導，貝佐斯2019年被前妻史考特（MacKenzie Scott）發現出軌前主播桑切斯。隨後，貝佐斯將當時市值高達383億美元（約新台幣1.25兆元）的4%亞馬遜股份割讓前妻，換取自由身，並與桑切斯展開愛情長跑。

2023年，貝佐斯和桑切斯被拍到在南法搭遊艇親密出遊，女方當時還手戴要價新台幣7600萬元的20克拉訂婚鑽戒，傳出好消息。不久後，貝佐斯高調宣布再婚，令2人婚內出軌的過往再度成為話題，媒體甚至直接以「小三」稱呼桑切斯。

《每日郵報》指出，貝佐斯與桑切斯早前已在義大利舉行訂婚儀式，並在日本料理界傳奇人物松久信幸的Matsuhisa餐廳慶祝。至於即將在28日舉行的奢華婚禮，預計將吸引富豪比爾蓋茨、好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐、約旦王后芮尼雅（Queen Rania）等眾多名流出席。

報導稱，現年60歲的貝佐斯和54歲的桑切斯對婚禮細節保密到家，就連婚禮的具體日期和安排也未被公開證實。不過，外界推測，這場婚禮將以其奢華規模成為矚目焦點。