年收入逾400萬女經理　錯過適婚黃金期找尪大不易

▲年收入逾400萬女經理，找尪大不易。（示意圖非當事人／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

知名連鎖企業北區經理人擁有國外知名大學碩士學歷、身材高眺且打扮入時，有大明星及企業家風範，年收入逾400萬、今年43歲，報名中壢區美滿服務中心「個別一對一」聯誼，雖因高收入且貌美，並已有「凍卵」，但因女強人形象及男生考量傳宗接代等因素，讓女經理「找尪」大不易！

女經理告訴中壢美滿，她念國中時就有許多追求者，直到高中仍是抱著讀書與升學第一，考上國立大學時，學長學弟也緊追不放，她努力參與社團及課外當家教賺生活費，根本沒想到感情問題，直到研究所畢業，總認為自己還年輕，應該讓工作穩定為優先，考進知名企業總部，更是沒日沒夜的投入工作。

直到當了經理人，開始想起自己的婚姻大事，也接受客戶、同學、親友甚至同行的介紹，雖然不少優質男生，有的收入不如自己，有的外表不是自己想要的，有些則是談吐欠佳，甚至學歷不如自己，因而認為不可能降格以求。

女經理開出的條件是男生年收入400萬以上，有單獨住處(不跟男方父母同住)，兩人談得來，在中壢美滿「個別一對一」聯誼認識的第一個男生是科技公司副總，男方也有自己兩千多萬房子，合乎女經理不與男方父母同住需求，但男方卻認為女經理開出「不跟男方父母同住」是犯了孝順的大忌，副總沒接受女方。

接著又安排46歲的工程公司老闆，身高180，月入將近40萬的工程老闆對女經理外表、見解、個性均給於高分，但是家中獨子的工程老闆擔心女生年紀大，雖然有「凍卵」，但也不一定沒風險，擔心不容易有下一代，交往不久就分手。另外，也有男生認為女經理年收入400萬以上，一定是「無法一手掌握的女人」，因而打退堂鼓！

中壢美滿也建議女經理是否可以接受條件不錯的「第二春」男生，女經理認為可以，但希望「第二春」男生沒有小孩，可是年輕無孩子的「第二春」男生，也希望能傳宗接代，即使女經理未婚，又是高所得，如果不能生孩子，一切免談。

中壢美滿22日指出，男人有錢在婚友市場可算是優勢之一，女人有錢，如果希望找「三高」男生，即使年收入超過400萬，只因為過了最佳生育期，就算早年凍卵，也不易被男生青睞，資深社工一再斥責這算是「性別歧視」，並且再三宣導與教育；不過，「高齡產婦」的帽子仍然不易脫掉，只能苦口婆心勸未婚女性，除非抱持獨身主義，否則別忘了年紀是女生最大的潛在隱憂，早點結婚至少不需要父母的壓力而急著生小孩，還年輕晚點生也沒關係，有合適對象早結婚，其實好處多多。