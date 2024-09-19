女友凍卵費10萬要他出一半：這樣對嗎？　2派人這樣說

▲原PO表示，女友想凍卵，要他幫忙出一半費用。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

近日一位男網友表示，他跟女友交往2年，一南一北算是遠距離，而雙方也想晚結婚，女友想凍卵，費用要他幫忙出一半，這讓他疑惑真的對嗎？有人認為，他的考量有道理，也有人說，「你就是對你們這段感情沒有信心」。

原PO在Dcard以「女友凍卵要我出一半合理嗎？」為題發文，表示「我跟女友交往2年，目前算是遠距離，我在南部上班，她在北部，因為雙方產業的關係，可能無法互相配合南下或是北上所以雙方算是有共識要晚婚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於凍卵費，原PO表示，他其實不想出，因為要買車，「但不知道怎麼跟她開口，請問真的凍卵的錢也要男友出對嗎。」

貼文一出，不少人紛紛留言「就如同你考量的一樣，如果凍卵結果不是你用怎麼辦」、「我覺得你拿車來說嘴有點多餘，這本就是兩件不同的事」、「直白點講，你就是對你們這段感情沒有信心」、「你先想好是否真的走入婚姻這條路，如果確定，凍卵費用是我的話，全額付出，前提是你做好心裡準備了嗎，是否之後會不會有什麼變故」。

不過也有女網友認為，「自己的卵子真的建議自己花錢，以後用不用自己決定，說不定之後女生不想生了，到時候也不用被情勒，做自己的主！」

延伸閱讀

▸ 排不到不二坊蛋黃酥…他想掏錢買黃牛 未婚妻不屑爆氣：不想結婚了

▸ 9旬病翁「立遺囑」千萬遺產全送54歲新婚妻 女兒怒告繼母騙財…結局曝

▸ 中秋烤肉大姑沒受邀…竟帶一群人霸爐爽吃嗆「準備太少」 他一動作趕人被讚爆